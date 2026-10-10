بیرانوند ممنوع الخروج شد

جوان آنلاین: دیدار تراکتور تبریز و استقلال تهران در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر بدون حاشیه نماند.

به گزارش ایرنا، علیرضا بیرانوند سنگربان ملی‌پوش تراکتور در پایان این بازی صحبت‌های را علیه مدیران و مالک باشگاه تراکتور مطرح کرد که این موضوع با واکنش شدید این باشگاه همراه شد. با اعلام رسمی این باشگاه تبریزی بیرانوند از ترکیب تراکتور کنار گذاشته شد و در اختیار کمیته انضباطی این باشگاه قرار گرفت.

باشگاه تراکتور تنها به اخراج بیرانوند از تیم بسنده نکرد؛ شب گذشته از تبریز خبر رسید که دروازه‌بان شماره یک تیم ملی پیش از عزیمت تراکتور به عمان برای رویاروی با العین امارات، در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در محل اقامت این تیم حاضر شده، با این حال بیرانوند با دستور مدیریت باشگاه از هتل نیز اخراج شده است. همین موضوع سبب دلخوری شدید دروازه‌بان ملی پوش پرشورها شده است.

البته این پایان اتفاقات ناخوشایند برای بیرانوند که در این مدت با ماجرایی سربازی خود دوباره خبرساز شده بود، نیست. وی که حالا باید به سربازی برود، از سازمان نظام وظیفه به او اعلام شده تا زمان تعیین تکلیف پرونده وی در کمیسیون پزشکی، مجوز خروج از کشور برای او صادر نخواهد شد. با این اوصاف، حتی در صورت مرتفع شدن اختلافات میان این بازیکن و مدیریت باشگاه تراکتور، همراهی تیم ملی یا تیم باشگاهی در مسابقات برون‌مرزی، منوط به حل‌وفصل این مسئله اداری از سوی نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.