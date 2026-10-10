کد خبر: 1383678
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳
اقتصاد » اخبار کلی

مبلغ کالابرگ در مهرماه افزایش می‌یابد؟

کالابرگ مجری طرح کالابرگ در خصوص افزایش مبالغ و یا اضافه شدن اقلام جدید به سبد کالابرگ گفت: با وجود اینکه کلیات موضوع مورد تفاهم است، اما هنوز فرآیند تصمیم‌گیری در دولت به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

جوان آنلاین: در حالی که مباحث پیرامون ارتقای معیشت خانوار و بهبود وضعیت کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار در اولویت دستور کار قرار دارد، سوالات متعددی پیرامون تغییرات احتمالی در «طرح کالابرگ الکترونیک» مطرح است. کارشناسان و جامعه مصرف‌کننده در انتظار پاسخ به این پرسش هستند که آیا در آینده نزدیک، اقلام مشمول این طرح افزایش خواهد یافت و یا مبلغ یارانه پرداختی دچار تغییرات افزایشی می‌شود یا خیر.

به گزارش مهر، در همین راستا، هادی کاشف، مدیرعامل شرکت فارا (مجری طرح کالابرگ الکترونیکی) با اشاره به وضعیت موجود در فرآیند سیاست‌گذاری‌های حمایتی، ضمن تأیید ضرورت بازنگری در مبالغ و اقلام یارانه، به خبرنگار مهر، گفت: هنوز هیچ دستورالعمل یا ابلاغیه رسمی در این خصوص دریافت نشده است.

وی با تفکیک وظایف اجرایی از سطوح سیاست‌گذاری، اظهار کرد: در خصوص افزایش مبالغ و یا اضافه شدن اقلام جدید به سبد کالابرگ، با وجود اینکه کلیات موضوع مورد تفاهم است، اما هنوز فرآیند تصمیم‌گیری در دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

مدیرعامل شرکت فارا (مجری طرح کالابرگ الکترونیکی) در ادامه با تأکید بر اینکه شرکت تنها مجری ابلاغیه‌های دولتی است، افزود: این موضوعات در زمره سیاست‌گذاری‌های کلان دولت و وزارت رفاه قرار دارد. به محض اینکه تصمیمات اتخاذ شده به ما ابلاغ شود، ما آمادگی کامل برای اجرای دقیق و عملیاتی آن را داریم، اما در حال حاضر منتظر وصول دستورالعمل‌های نهایی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، این وضعیت نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در سبد کالا و مبلغ یارانه کالابرگ، مستلزم تأمین منابع مالی توسط دولت و ابلاغ سیاست‌های اجرایی از سوی متولیان امر (وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه) است. در این راستا بنا بر اعلام سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای حدود ۴۰ میلیون نفر افزایش مبلغ کالابرگ برنامه‌ریزی شده که در مهر ماه برای خانوارهای مورد نظر شارژ خواهد شد.

برچسب ها: اعتبار کالابرگ ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، معیشت خانوار‌ها
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