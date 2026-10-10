کد خبر: 1383676
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

دولت برزیل پیش از برگزاری دور نخست انتخابات، قیمت سوخت را کاهش داد

5 خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که دولت "لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا"، رئیس جمهوری برزیل، حدود ۲ هفته پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، از کاهش مالیات و تمدید یارانه‌های موجود با هدف کاهش قیمت سوخت خبر داد.

جوان آنلاین: این خبرگزاری آمریکایی نوشت که سوخت موضوع بسیار حساسی برای رأی‌دهندگانی است که ۲۵ اکتبر (۳ آبان) تصمیم خواهند گرفت که آیا فلاویو بولسونارو، پسر رئیس جمهور سابق، را برگزینند یا به لولا برای چهارمین دوره غیر متوالی رأی بدهند. بولسوناروی راستگرا در دور نخست انتخابات حدود ۲ میلیون رأی بیشتر از لولا به دست آورد.

بر اساس این دستورالعمل جدید، مالیات دولت فدرال بر واردات و فروش بنزین به مدت ۳۰ روز لغو شده و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.

برازیلیا همچنین اعلام کرد که به مدت ۳۰ روز و به ازای هر لیتر ۲۸ سنت یارانه بیشتر به واردکنندگان گازوئیل ارائه خواهد کرد. این مبلغ علاوه بر ۴۲ سنت یارانه ای است که در حال حاضر به ازای هر لیتر پرداخت می‌شود.

برزیل تولیدکننده و صادرکننده عمده نفت خام بوده و در سال جاری میلادی درآمد آن از این بخش به دلیل افزایش قیمت‌های بین‌المللی افزایش یافته است. با این حال این کشور هنوز برای تأمین تقاضای داخلی سوخت‌های پالایش شده به واردات متکی است.

از سوی دیگر، تثبیت قیمت گازوئیل برای جلوگیری از اعتصاب رانندگان کامیون و کنترل تورم مواد غذایی بسیار مهم است. در سال ۲۰۱۸ اعتصاب کامیون‌داران باعث افزایش قیمت مواد غذایی، خالی شدن قفسه‌ فروشگاه‌ها، تعطیلی پمپ بنزین‌ها و میلیاردها رئال زیان شد.

برچسب ها: برزیل ، برزیلی ، سوخت
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