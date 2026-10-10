جوان آنلاین: دولت بریتانیا اعلام کرد کویت با خرید سامانه پدافند هوایی از شرکت «مارس» که در این زمینه تخصص دارد، موافقت کرده است.

هدف این قرارداد، تقویت توانایی‌های کویت برای مقابله با حملات پهپادی در شرایط افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه است.

بر اساس جزئیات اعلام شده، شرکت مارس که دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد و مالکیت آن متعلق به شرکت استرالیایی «ای‌اواس» (EOS) است، مسئولیت تأمین سامانه دفاعی را بر عهده خواهد داشت.

این سامانه شامل تجهیزات اخلال الکترونیکی، رادارها و موشک‌های رهگیر است و همچنین یک مرکز فرماندهی و کنترل مجهز به فناوری‌های هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد.

این قرارداد در چارچوب همکاری‌های دفاعی بریتانیا با متحدانش در خاورمیانه منعقد شده است. لندن سابقه‌ای طولانی در تأمین تسلیحات، فناوری‌های نظامی و جنگنده برای کشورهای منطقه دارد.

انتظار می‌رود این قرارداد به ایجاد حدود ۱۰۰ فرصت شغلی در حوزه‌های مهندسی و تولید در بریتانیا منجر شود. این مشاغل در یکی از تأسیسات تولیدی شرکت «مارس» در شهر بریستول، واقع در جنوب غربی انگلستان، ایجاد خواهند شد.