جوان آنلاین: در این پیام که در حساب کاربری «دموکرات‌های کنگره» که به نمایندگی از اعضای دموکرات کنگره آمریکا در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) فعالیت می‌کند، منتشر شد، با اشاره به توافق دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به بازار آمریکا و بازارهای جهانی، آمده است: چند هفته پس از امضای قانونی با هدف تحریم خریداران نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه، ترامپ اعلام می‌کند که ایالات متحده آن را خریداری خواهد کرد.

این پیام می‌افزاید: ما این تغییر موضع را محکوم می‌کنیم چرا که ترامپ به جای اعمال فشار اقتصادی بر پوتین به خاطر تهاجمش به اوکراین، همچنان به سیاست مماشات با او ادامه می‌دهد.

در ادامه این پیام آمده است: جنگ فاجعه‌بار ترامپ علیه ایران موجب جهش قیمت بنزین و گازوئیل شده است و مردم آمریکا دارند تاوان آن را می‌پردازند.

به گزارش ایرنا، کاخ کرملین پیش تر در بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه آمادگی خود را برای تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و سراسر جهان اعلام کرده است.

در بیانیه کرملین با اشاره به گفت وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آمده است: روسیه آمادگی خود را برای عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی به بازار آمریکا و بازارهای جهانی تائید کرده است.

بیانیه کرملین می‌افزاید: پوتین در جریان این گفت وگو ابراز اطمینان کرده است که عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به بازار آمریکا و بازارهای جهانی تاثیر مثبتی بر کل اقتصاد جهانی خواهد داشت.

بر اساس این بیانیه، پوتین و ترامپ در این گفت وگوی تلفنی درباره وضعیت پیرامون ایران و همچنین جنبه‌های مختلف روابط دوجانبه میان مسکو و واشنگتن به بحث و رایزنی پرداخته‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: روسای جمهور روسیه و آمریکا توافق کردند که تماس‌های شخصی و همکاری میان نهادها و سازمان‌های دو کشور ادامه داشته باشد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش تر ادعا کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق کرده است که این کشور فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند.

ترامپ روز جمعه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود نوشت: من به‌ تازگی گفت‌ وگویی بسیار موفقیت‌آمیز با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه داشتم که طی آن توافق شد روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و بازار جهانی عرضه کند، در طول ماه نوامبر ۵۰۰ هزار تن دیگر تحویل دهد و بلافاصله پس از آن نیز یک میلیون تن دیگر عرضه کند.

رئیس جمهوری آمریکا که با پیامدهای اقتصادی جنگ بی دلیل و فرسایشی خود علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره کشورش دست و پنجه نرم می‌کند، مدعی شد: علاوه بر این، با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه، این کشور در مدت‌زمان کوتاهی پس از آن، ۳ میلیون تن گازوئیل دیگر تحویل خواهد داد.

ترامپ با تکرار ادعاها درباره تنگه هرمز که در اختیار ایران است، مدعی شد: با توجه به کنترل کامل ما بر تنگه هرمز و این اعلام بزرگ درباره انرژی روسیه، قیمت گازوئیل برای آمریکایی‌ها و در واقع برای سراسر جهان، با سرعتی بی‌سابقه و به‌سرعت کاهش خواهد یافت.

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: کاهش قیمت‌ها برای مردم آمریکا به‌ویژه کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون زحمتکش کشورمان، بزرگ‌ترین اولویت من است.

ترامپ مدعی شد: این اعلامیه‌ای بسیار بزرگ و مهم است. علاوه بر این، باید درک شود که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت!

همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که یک مجوز عمومی موقت صادر می‌کند تا عرضه سوخت دیزل روسیه به بازار جهانی امکان‌پذیر شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی صادر کرد که بر اساس آن، معاملات مرتبط با فروش، تحویل، تخلیه محموله و واردات گازوئیل روسیه تا ۷ آوریل ۲۰۲۷ (۱۸ فروردین ۱۴۰۶) مجاز خواهد بود.

روسیه به‌طور سنتی یکی از صادرکنندگان عمده گازوئیل بوده است، اما این روند تابستان امسال پس از آن متوقف شد که حملات پهپادی اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را تخریب کرد.

روسیه در هشت ژوئیه صادرات گازوئیل را برای حفظ عرضه داخلی ممنوع کرد. کرملین روز چهارشنبه این ممنوعیت را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد.

ترامپ که با پیامدهای اقتصادی جنگ فرسایشی علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) دست و پنجه نرم می‌کند، در تلاش است از شکست حزب خود (حزب جمهوری‌خواه) در این انتخابات جلوگیری کند.

رویکرد ترامپ در قبال ایران، باعث ناامیدی حامیانش و نیز بخشی از جمهوری‌خواهان خسته از جنگ شده است که نسبت به طولانی شدن جنگ و پیامدهای آن بر قیمت سوخت و انتخابات میان دوره‌ای نگران هستند.