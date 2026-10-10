وزیر خارجه سابق اتریش: اروپا احتمالا در حال آماده شدن برای آغاز جنگ علیه روسیه است

کارین کنایسل وزیر خارجه سابق اتریش و رئیس رصدخانه ژئوپلیتیک مسائل کلیدی در دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ روسیه در مقاله‌ای با اشاره به روند سریع نظامی‌سازی آلمان و افزایش هزینه‌های تسلیحاتی در قاره سبز نوشت: اروپا احتمالا در حال آماده شدن برای آغاز جنگ علیه روسیه است.

جوان آنلاین: کنایسل در مقاله‌ای در مجله «پولیتیکا» نوشت: آیا اروپا واقعا وارد جنگ خواهد شد یا این فقط یک بلوف است؟

وی همچنین با بیان اینکه با توجه به رشد بی‌عقلی در بسیاری از پایتخت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعید نیست که آنها تصمیم به آغاز جنگ بگیرند، افزود: برای بسیاری از سیاستمداران، جنگ به هنجار جدیدی تبدیل شده است و دیگر آن‌گونه که در منشور سازمان ملل در آوریل ۱۹۴۵ ثبت شده بود، جنگ به عنوان آخرین ابزار و راه‌حل آخر تلقی نمی‌شود.

وزیر خارجه سابق اتریش در ادامه با اشاره به اینکه آلمان بیش از هر کشور اروپایی دیگری در زمینه تسلیحاتی سرمایه‌گذاری می‌کند، یادآور شد: بودجه دولتی و دستور کار سیاسی در برلین اکنون بر مبنای تهدید از جانب روسیه تعیین می‌شود.

این سیاستمدار سابق اتریش افزود: این موضوع درباره سایر اعضای «بی‌طرف» اتحادیه اروپا نیز صدق می‌کند که با مشارکت در خریدهای گسترده تسلیحات برای اوکراین، در واقع وضعیت بی‌طرفی خود را نقض می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رهبران اروپایی با وسواس بیمارگونه نسبت به تهدید مسکو و تمایل به منحرف کردن توجه از مشکلات داخلی، جنگ و صنایع نظامی را به ابزاری برای حفظ قدرت سیاسی و پنهان کردن ضعف‌های داخلی تبدیل کرده و درگیر رویارویی با روسیه شده‌اند، تصریح کرد: اکنون در اروپا تمرکز بر اقتصاد جنگی، کمک‌های نظامی به اوکراین و شکست روسیه است.