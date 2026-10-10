- نشریه اسپانیایی ال‌پائیس در گزارشی با اشاره اینکه کمیسیون اروپا در حال بررسی امکان ایجاد یک نهاد یا سازوکار ویژه اروپایی است که بتوان دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا را به آن منتقل کرد، نوشت: اروپایی‌ها قصد دارند به این ترتیب از این دارایی‌ها برای حمایت از اوکراین استفاده کنند.

جوان آنلاین: در گزارش ال‌پائیس آمده است: این ایده شبیه به ایجاد یک «بانک بد» به عنوان نهادی برای مدیریت دارایی‌های مشکل‌دار است.

این گزارش می‌فزاید: این طرح شامل خارج کردن دارایی‌های روسیه از موسسه سپرده‌گذاری بلژیکی «یوروکلیر» و انتقال آنها به خارج از بلژیک است.

بر اساس این گزارش، پس از قرار گرفتن این وجوه تحت کنترل نهاد جدید اتحادیه اروپا، می‌توان از آنها برای پشتیبانی از عملیات تأمین مالی اوکراین استفاده کرد؛ در حالی که ریسک دعاوی حقوقی احتمالی از سوی مسکو، میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم خواهد شد.

در ادامه گزارش ال‌پائیس آمده است: اوکراین پیشتر به اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۷ به ۳۰ میلیارد یورو بودجه اضافی نیاز خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، کی‌یف برای پرداخت حقوق بازنشستگان، پرداخت دستمزدها و همچنین خرید تجهیزات نظامی، به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.