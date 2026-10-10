اوشاکوف: پوتین در تماس تلفنی با ترامپ بر ضرورت دستیابی به توافق با ایران تاکید کرد

«یوری اوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی با اشاره به تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با همتای آمریکایی خود، اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه در جریان این گفت وگو بر ضرورت دستیابی به توافق با ایران تاکید کرده است.

جوان آنلاین: اوشاکوف اظهار کرد: پوتین در گفت وگو با ترامپ بر آمادگی مسکو برای پیشبرد دیپلماسی در قبال ایران تاکید کرده است.

دستیار رئیس جمهور روسیه افزود: پوتین در این تماس بر ضرورت دستیابی به توافق با ایران تاکید و تصریح کرده است که گزینه‌های دیپلماتیک با ایران هنوز به پایان نرسیده‌اند.

اوشاکوف در ادامه با بیان اینکه موضوع دیدار دوجانبه میان روسای جمهور روسیه و آمریکا هنوز به صورت مشخص و دقیق مورد بحث قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: اما در صورت حضور پوتین و ترامپ در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا - اقیانوسیه موسوم به «اپک» (APEC)، آنها فرصتی برای دیدار در حاشیه این نشست پیدا خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، کاخ کرملین پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه آمادگی خود را برای تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و سراسر جهان اعلام کرده است.

در بیانیه کرملین با اشاره به گفت وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آمده است: روسیه آمادگی خود را برای عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی به بازار آمریکا و بازارهای جهانی تائید کرده است.

بیانیه کرملین می‌افزاید: پوتین در جریان این گفت وگو ابراز اطمینان کرده است که عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به بازار آمریکا و بازارهای جهانی تاثیر مثبتی بر کل اقتصاد جهانی خواهد داشت.

بر اساس این بیانیه، پوتین و ترامپ در این گفت وگوی تلفنی درباره وضعیت پیرامون ایران و همچنین جنبه‌های مختلف روابط دوجانبه میان مسکو و واشنگتن به بحث و رایزنی پرداخته‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: روسای جمهور روسیه و آمریکا توافق کردند که تماس‌های شخصی و همکاری میان نهادها و سازمان‌های دو کشور ادامه داشته باشد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش تر ادعا کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق کرده است که این کشور فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند.

ترامپ روز جمعه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود نوشت: من به‌ تازگی گفت‌ وگویی بسیار موفقیت‌آمیز با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه داشتم که طی آن توافق شد روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و بازار جهانی عرضه کند، در طول ماه نوامبر ۵۰۰ هزار تن دیگر تحویل دهد و بلافاصله پس از آن نیز یک میلیون تن دیگر عرضه کند.

رئیس جمهوری آمریکا که با پیامدهای اقتصادی جنگ بی دلیل و فرسایشی خود علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره کشورش دست و پنجه نرم می‌کند، مدعی شد: علاوه بر این، با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه، این کشور در مدت‌زمان کوتاهی پس از آن، ۳ میلیون تن گازوئیل دیگر تحویل خواهد داد.

ترامپ با تکرار ادعاها درباره تنگه هرمز که در اختیار ایران است، مدعی شد: با توجه به کنترل کامل ما بر تنگه هرمز و این اعلام بزرگ درباره انرژی روسیه، قیمت گازوئیل برای آمریکایی‌ها و در واقع برای سراسر جهان، با سرعتی بی‌سابقه و به‌سرعت کاهش خواهد یافت.

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: کاهش قیمت‌ها برای مردم آمریکا به‌ویژه کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون زحمتکش کشورمان، بزرگ‌ترین اولویت من است.

ترامپ مدعی شد: این اعلامیه‌ای بسیار بزرگ و مهم است. علاوه بر این، باید درک شود که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت!

همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که یک مجوز عمومی موقت صادر می‌کند تا عرضه سوخت دیزل روسیه به بازار جهانی امکان‌پذیر شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی صادر کرد که بر اساس آن، معاملات مرتبط با فروش، تحویل، تخلیه محموله و واردات گازوئیل روسیه تا ۷ آوریل ۲۰۲۷ (۱۸ فروردین ۱۴۰۶) مجاز خواهد بود.

روسیه به‌طور سنتی یکی از صادرکنندگان عمده گازوئیل بوده است، اما این روند تابستان امسال پس از آن متوقف شد که حملات پهپادی اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را تخریب کرد.

روسیه در هشت ژوئیه صادرات گازوئیل را برای حفظ عرضه داخلی ممنوع کرد. کرملین روز چهارشنبه این ممنوعیت را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد.

ترامپ که با پیامدهای اقتصادی جنگ فرسایشی علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) دست و پنجه نرم می‌کند، در تلاش است از شکست حزب خود (حزب جمهوری‌خواه) در این انتخابات جلوگیری کند.

رویکرد ترامپ در قبال ایران، باعث ناامیدی حامیانش و نیز بخشی از جمهوری‌خواهان خسته از جنگ شده است که نسبت به طولانی شدن جنگ و پیامدهای آن بر قیمت سوخت و انتخابات میان دوره‌ای نگران هستند.