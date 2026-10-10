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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت نفت برنت به ۱۰۴ دلار و ۷۲ سنت رسید

نفت قیمت نفت برنت در سایه تهدیدات ترامپ علیه ایران و شرایط جوی با افزایش ۰.۴۲ درصدی به ۱۰۴ دلار و ۷۲ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت در ساعات گذشته افزایش یافت؛ زیرا توفان «ایسایاس» به سمت بخش شمالی خلیج مکزیک حرکت کرد و شرکت‌های نفتی بخش عمده‌ای از تولید نفت خام در آب‌های آمریکا را متوقف کردند. هم‌زمان، اظهارات دونالد ترامپ درباره مذاکرات با ایران و تصمیم دولت او برای تسهیل واردات گازوئیل روسیه، بر روند بازار انرژی تأثیر گذاشت.

نفت خام برنت در پایان معاملات روز جمعه با ۴۴ سنت افزایش، معادل ۰.۴۲ درصد، به ۱۰۴ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۶ سنت افزایش، معادل ۰.۳۹ درصد، در سطح ۹۱ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه معامله شد.

ازسرگیری صادرات فرآورده‌های نفتی چین

برنامه چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، برای ازسرگیری صادرات فرآورده‌های نفتی پس از توقفی کوتاه‌مدت در تعطیلات هفته طلایی این کشور نیز بر بازار فشار کاهشی وارد کرد. این خبر روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش شد.

با این حال، قیمت نفت برنت و وست‌تگزاس اینترمدیت در مجموع در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارند.

تاماس وارگا، تحلیلگر مؤسسه پی‌وی‌ام اویل آسوشیتس، گفت وعده ترامپ درباره ایران و ازسرگیری صادرات فرآورده‌های نفتی چین، عواملی هستند که قیمت‌ها را به سمت کاهش سوق می‌دهند.

نوسان قیمت نفت در سایه تحولات ایران و تنگه هرمز

قیمت نفت در هفته جاری نوسانات زیادی داشته است؛ زیرا تهدیدها علیه کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش یافته‌اند. پیش از آغاز جنگ، محموله‌های عبوری از این تنگه معادل حدود ۲۰ درصد از نفت و سوخت جهان بود.

ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن در حال انجام «گفت‌وگوهای سازنده» با ایران است و تأکید کرد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر، حمله‌ای در دستور کار نیست. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که حاکی از بررسی احتمال حمله آمریکا به ایران پیش از انتخابات بود.

با وجود این تحولات دیپلماتیک، آمریکا همچنان به اعمال فشار اقتصادی بر ایران ادامه می‌دهد. واشنگتن تحریم‌هایی را علیه افراد، شبکه‌ها و ۱۷ شناور مرتبط با انتقال نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران اعمال کرده است.

مجوز ترامپ برای واردات گازوئیل روسیه

در همین حال، ترامپ اعلام کرد روسیه با عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی برای کاهش قیمت سوخت موافقت کرده است. دولت آمریکا نیز به‌طور موقت محدودیت‌های مربوط به واردات گازوئیل روسیه را تسهیل کرد؛ محدودیت‌هایی که با هدف محروم کردن مسکو از درآمدهای مورد استفاده در جنگ اوکراین اعمال شده بودند.

ترامپ گفت در جریان گفت‌وگویی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، که آن را «بسیار موفقیت‌آمیز» توصیف کرد، توافق شده است روسیه بلافاصله بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل، معادل حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه، به بازار آمریکا و بازارهای جهانی عرضه کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مجوزی صادر کرد که واردات گازوئیل روسیه را تا هفتم آوریل مجاز می‌کند. ترامپ افزود روسیه در ماه نوامبر ۵۰۰ هزار تن دیگر و بلافاصله پس از آن یک میلیون تن دیگر گازوئیل عرضه خواهد کرد. به گفته او، عرضه بیشتر نیز به وضعیت پالایشگاه‌های روسیه بستگی دارد؛ پالایشگاه‌هایی که در حملات اوکراین آسیب دیده‌اند.

این توافق در شرایطی اعلام شده است که قیمت گازوئیل در آمریکا و بازارهای جهانی تحت تأثیر اختلالات عرضه افزایش یافته است. با این حال، تحلیلگران معتقدند توافق با روسیه لزوماً به کاهش پایدار قیمت سوخت منجر نخواهد شد.

اختلال در عرضه جهانی سوخت و توقف تولید نفت آمریکا

جنگ ایران و درگیری روسیه و اوکراین، عرضه فرآورده‌های پالایش‌شده نفتی از جمله بنزین، سوخت جت و به‌ویژه گازوئیل را مختل کرده‌اند.

از سوی دیگر، بازار نفت با پیامدهای توفان ایسایاس در خلیج مکزیک نیز مواجه است. بر اساس اعلام اداره مدیریت مواد معدنی دریایی آمریکا، تولیدکنندگان نفت تا روز پنجشنبه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز، معادل ۶۲.۹ درصد از تولید فعلی نفت این منطقه، را متوقف کرده بودند.

این در حالی است که شرکت‌های نفتی در مجموع بیش از ۷۰ درصد تولید نفت خام در آب‌های آمریکا را متوقف کرده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره عرضه نفت را افزایش داده است.

برچسب ها: نفت ، نفت‌کش ، نفت کش
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