کد خبر: 1383659
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: فرصتی به عربستان نمی‌دهیم

یمن یک مقام ارشد دولت صنعا صراحتاً به هر طرفی که قصد مشارکت در تجاوز عربستان ضد یمن را داشته باشد، هشدار داد.

جوان آنلاین: در حالی که یمنی‌ها همچنان به معادلات چندگانه خود علیه عربستان در پاسخ به تجاوزات و محاصره این کشور ضد یمن ادامه می‌دهند و طی روزهای گذشته عملیات‌ها در داخل خاک عربستان به شکل قابل توجهی افزایش یافته، محمد طاهر انعم، مشاور رئیس شورای عالی سیاسی یمن شب گذشته طی سخنانی بر موضع واحد یمنی‌ها در مقابله با تجاوزات دشمن تاکید کرده و گفت: مردم یمن به میادین آمده‌اند تا بگویند مقابل دشمن می‌ایستند.

محمد طاهر انعم افزود: ملت یمن بیرون آمدند تا بگویند که از رهبری و نیروهای مسلح خود حمایت می‌کنند، مقابل دشمن سعودی می‌ایستند و خواستار ادامه فشار تا زمان لغو محاصره هستند.

هرکسی به یمن تجاوز کند پاسخ خود را دریافت خواهد کرد

وی با توصیه به همه کشورها در مورد گرفتار نشدن در دام عربستان اظهار داشت: امیدواریم هیچ کشوری درگیر تجاوز علیه ما نشود، زیرا همه می‌دانند که یمن برخلاف عربستان سعودی طرف متجاوز نیست و به کسی حمله نمی‌کند.

این مقام یمنی هشدار داد: هر کشوری که یمن را هدف قرار دهد، هدف قرار خواهد گرفت و از عبور کشتی‌های آن از تنگه باب المندب و دریای سرخ جلوگیری خواهد شد.

مشاور رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: مناطق اشغالی یمن به تدریج توسط رزمندگان ما آزاد می‌شوند و منطقه جبل حبشی آخرین منطقه خارج از شهر تعز است که آزاد می‌شود.

ادعاهای سعودی‌ها درباره کنترل باب‌المندب یا ذباب دروغ محض است

محمد طاهر انعم تصریح کرد: ما در هر صورت وارد شهر تعز خواهیم شد، اما امیدواریم که در داخل آن جنگی رخ ندهد و مزدوران وابسته به دشمن سعودی خودشان عقب نشینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: درگیری‌ها در ساحل غربی نشان دهنده تلاش ناامیدانه عربستان برای خروج آبرومندانه از این باتلاق بعد از پیشروی سریع نیروهای مسلح یمن است.

مقام مذکور یمنی تاکید کرد: عربستان سعودی مزدورانی را برای سیطره بر باب المندب یا ذباب فرستاده و مدام در حال جعل داستان و صحبت درباره پیروزی‌های خیالی است و در مورد کنترل بر این مناطق دروغ می‌گوید.

مشاور رئیس شورای عالی سیاسی یمن افزود: عربستان سعودی باید باب المندب را فراموش کند و بر فرودگاه‌ها، میادین نفتی و خط لوله شرق-غرب که ما هدف قرار می‌دهیم، تمرکز کند.

وی در ادامه تاکید کرد که ما به عربستان سعودی فرصتی برای بهبود وجهه خود نخواهیم داد؛ بلکه باید غرامت یمنی‌ها را بپردازد و محاصره را لغو کند.

عربستان مقابل یمن رسوا و درمانده شده است

از سوی دیگر، نصرالدین عامر رئیس بخش رسانه‌ای انصارالله و رئیس هیئت مدیره خبرگزاری سبأ نیز در سخنانی به همین منظور اعلام کرد: رژیم سعودی که قبل از این با اهداف جاه طلبانه‌ای وارد جنگ علیه یمن شده بود، امروز کاملاً درمانده و رسوا شده و حتی تشکیلات پدافندی چند لایه آن هم نمی‌تواند از عربستان محافظت کند.

نصرالدین عامر در گفتگو با وب سایت المسیره اظهار داشت که عربستان همچنین طی دو سال گذشته تشکیلات پدافندی خود را برای محافظت از رژیم صهیونیستی فرسوده کرده , اکنون به دنبال ناجی می‌گردد و قدرت ایستادن مقابل یمن را ندارد.

وی تاکید کرد: سعودی‌ها حتی قادر به رهگیری یک پهپاد که تاسیسات آرامکو را هدف قرار داده و آتش‌سوزی بزرگی به پا کرد نیز نیستند که این نشان دهنده برتری نظامی، صنعتی و تاکتیکی یمن است.

موضع یمنی‌ها بر ادامه نبرد تا احقاق حقوق خود، واحد است

این مقام یمنی با اشاره به هماهنگی و انسجام فوق‌العاده و بی‌نظیر بین رهبری و مردم یمن اظهار داشت که اگر از مردم یمن در مورد تمایلشان برای لغو محاصره، محافظت از منابع و دارایی‌های استراتژیک خود مانند باب المندب و امتناع از تحویل آنها به قدرت‌های خارجی، آمریکایی‌ها، رژیم اسرائیل و سعودی‌ها سوال شود، آنها بدون هیچ شکی پاسخ منفی خواهند داد.

رئیس بخش رسانه‌ای یمن خاطرنشان کرد: میلیون‌ها تن از مردم یمن به میادین می‌آیند تا موضع شرافتمندانه خود را در حمایت از رهبری خود تأیید کنند. مرحله فعلی بسیار حساس است و ایجاب می‌کند که مردم یمن، مانند همیشه، حتی در سخت‌ترین شرایط، در مواجهه با دشمن حضور داشته باشند و این حضور را به وضوح می‌بینیم.

وی در ادامه از فریب خوردگان خواست که به آغوش میهن برگردند و گفت: هر کسی که شاهد اقدامات و سابقه جنایتکارانه دشمن سعودی در سرزمین‌های اشغالی یمن بوده است، ماهیت واقعی این دشمن را درک می‌کند، دشمنی که کسانی را که در کنار آن ایستاده‌اند تحقیر و رها می‌کند.

عربستان بعد از شکست میدانی وارد جنگ رسانه‌ای شده است

مقام مذکور یمنی با بیان اینکه سعودی‌ها می‌خواهند با دروغ پردازی بر شکست‌های خود سرپوش بگذارند، گفت: ضعف و کاستی‌های نظامی آشکار دشمن سعودی باعث شده تا به دروغ‌های رسانه‌ای متوسل شود و به همین منظور نبرد رسانه‌ای بخش قابل توجهی، بیش از ۵۰ درصد، را در این جنگ به خود اختصاص داده است.

نصرالدین عامر در پایان نسبت به خطر سوء استفاده ز ابزارهای رسانه‌ای که روایت‌های دشمن را تبلیغ می‌کنند مانند العربیه، الحدث، الجزیره و ... هشدار داده و اعلام کرد که رسانه‌های حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی هرگز نمی‌توانند به جعل داستان و دروغ پردازی مانند نبردهای ساختگی در ساحل غربی یمن متوسل شوند.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، صعده یمن
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