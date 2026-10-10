جوان آنلاین: پلتفرم پیش‌بینی «کلشی» در پی ثبت شرط‌بندی‌های مشکوک و غیرعادی، تحقیقات رسمی خود را درباره احتمال وجود یک شبکه گسترده رانت اطلاعاتی در جریان انتصاب «کیتی زکریا» به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید آغاز کرد. بر اساس گزارش «وال‌استریت ژورنال»، این تحرکات مهندسی‌شده، بار دیگر «فساد ساختاری» در دولت تروریستی آمریکا را در معرض دید افکار عمومی قرار داده است.

طبق اسناد منتشر شده، حداقل سه شرط‌بندی با زمان‌بندی به‌شدت مشکوک، درست ساعاتی پیش از اعلام رسمی انتصاب زکریا به ثبت رسیده است. نگاهی به جزئیات مالی این «قمار هدفمند»، عمق فاجعه را نشان می‌دهد:

یک شرط‌بندی ناچیز ۱۹ دلاری، به سودی معادل ۱۸۹۶ دلار بدل شده است.

دو شرط‌بندی دیگر با مبالغ ۷۴ و ۸۰ دلار، به ترتیب بازگشت سرمایه‌ای بیش از ۳۶۰۰ و ۴۰۰۰ دلار را برای «خودی‌ها» به همراه داشته است.