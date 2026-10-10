اسدی: پرسپولیس زود گل زد و بر جریان بازی مسلط شد

جوان آنلاین: ابراهیم اسدی، در خصوص عملکرد پرسپولیس در دیدار مقابل صنعت نفت اظهار کرد: پرسپولیس بازی را بسیار خوب شروع کرد و توانست در همان دقایق ابتدایی به گل برسد. این موضوع باعث شد صنعت نفت از ابتدا در لاک دفاعی فرو نرود و در ادامه پرسپولیس بر جریان بازی مسلط شود.

وی افزود: هرچند در جریان مسابقه صحنه‌ای وجود داشت که داور قصد اعلام پنالتی داشت و پس از بررسی VAR، تصمیم او تغییر کرد ولی پرسپولیس در ادامه عملکرد بهتری داشت و به اعتقاد من، یکی از بهترین بازی‌های خود را در چند هفته اخیر به نمایش گذاشت.

اسدی درباره گلزنی بیفوما و اورونوف گفت: فکر می‌کنم بازیکنان خارجی پرسپولیس در فصل جاری می‌توانند کمک زیادی به تیم کنند و بخشی از بار مسئولیت را از دوش سایر بازیکنان بردارند.

وی با اشاره به شرایط رقابت در فصل جاری تصریح کرد: امسال مسابقات بسیار سخت است و فاصله تیم‌ها با یکدیگر کم شده است. با این حال، پرسپولیس به صدر جدول نزدیک شده و می‌تواند یکی از مدعیان جدی قهرمانی باشد. باید بپذیریم که پرسپولیس تیم خوبی در اختیار دارد و با توجه به یارگیری انجام‌شده، می‌توان این تیم را یکی از مدعیان اصلی قهرمانی دانست.

پیشکسوت پرسپولیس در ادامه درباره عملکرد تارتار و نتایج تیمش در هشت بازی ابتدایی فصل خاطرنشان کرد: تارتار در هشت بازی نخست توانسته نتایج بسیار خوبی کسب کند اما نباید فراموش کنیم که هنوز زمان زیادی تا پایان فصل باقی مانده است. هرچه مسابقات بیشتری برگزار شود، شرایط تیم‌ها بهتر مشخص خواهد شد و باید منتظر ماند و عملکرد آن‌ها را در ادامه فصل ارزیابی کرد.

اسدی در پایان درباره ضرورت برگزاری رقابت‌های جام حذفی اظهار کرد: ما معتقدیم جام حذفی باید برگزار شود و همان‌طور که کادر فنی پرسپولیس نیز به این موضوع اشاره کرده است، می‌توان این رقابت‌ها را برگزار کرد. تعداد مسابقات جام حذفی کمتر است و تیم‌ها انگیزه زیادی دارند تا با قهرمانی در این رقابت‌ها، به مسابقات آسیایی راه پیدا کنند.