افزایش تلفات آمریکا در جنگ علیه ایران

جوان آنلاین: وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حالی که هیچ اطلاع‌رسانی رسمی یا عمومی درباره این موضوع انجام نداده است و رسانه‌ها نیز به آن نپرداخته‌اند، اقدام به به‌روزرسانی آمار رسمی تلفات نظامیان این کشور در جنگ تحمیلی علیه ایران کرده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد پنتاگون تلاش دارد با انتشار بی‌سروصدای این ارقام، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به افزایش تلفات نیروهای آمریکایی در این جنگ جلب نکند.

بر اساس آخرین آمار به‌روزشده‌ای که وزارت جنگ آمریکا با تأخیر و به‌شکلی کاملاً کم‌سروصدا تا روز ۹ اکتبر منتشر کرده است، شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده در این جنگ به ۲۱ نفر افزایش یافته و تعداد مجروحان نیز به ۸۶۵ نفر رسیده است. این در حالی است که پیش از این، آمار کشته‌شدگان و مجروحان کمتر از این ارقام بود.

مقایسه این ارقام با آمار پیشین نشان می‌دهد که دو نظامی آمریکایی دیگر به کشته‌ها اضافه شده و چهار نفر نیز به جمع مجروحان افزوده شده‌اند. به عبارت دیگر، تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ علیه ایران همچنان در حال افزایش است و این روند صعودی، آن هم در سکوت خبری مقام‌های پنتاگون، پرسش‌ها و ابهامات جدی را درباره ابعاد واقعی خسارات وارده به ارتش آمریکا در این جنگ به وجود آورده است.