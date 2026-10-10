اعضای تیم تراکتور راهی نجف شدند

جوان آنلاین: تیم فوتبال تراکتور تبریز دوشنبه ۲۰ مهرماه در دومین بازی از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، در عمان میزبان المشال قطر است. قرار بود اعضای این تیم از استانبول راهی عمان شوند، ولی به دلیل طولانی بودن مسیر پروازی، آنها صبح امروز (شنبه) راهی نجف عراق شدند تا از آنجا به عمان سفر کنند.

دیدار تراکتور - الشمال ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود.

تیم استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا نیز امروز راهی نجف می‌شود و سپس به دوحه قطر خواهند رفت. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده ساعت ۲۱:۴۵ دوشنبه ۲۰ مهرماه در قطر به مصاف الغرافه می‌روند.