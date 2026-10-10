جنگنده های سعودی در ادامه سلسله حملات علیه زیرساخت ها و مناطق غیر نظامی یمن تأسیسات وابسته به شرکت نفت این کشور را هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: در جریان شش حمله جنگنده های سعودی علیه منطقه عبس در استان حجه واقع در شمال غرب یمن دست کم سه تن از شهروندان این کشور زخمی شدند.

همچنین گزارش شده که جنگنده های سعودی تأسیسات متعلق به شرکت نفت یمن در منطقه باجل واقع در استان الحدیده را هدف قرار دادند.

ساعاتی قبل نیز موشک‌های ارتش عربستان علاوه بر شهر صعده، بخش «الصفراء» را نیز هدف قرار داده و زیرساخت‌های مخابراتی این منطقه را مورد اصابت قرار دادند.

علاوه بر این، مناطق کتاف، البقع، سحار و آل سالم نیز در ساعات گذشته تحت حملات موشکی قرار گرفتند.