یک مسئول هواشناسی گفت: امروز با نفوذ موج بارش‌ها، به سواحل دریای خزر، در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی، با کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۱۸ مهر) با نفوذ جریان‌های شمالی به سواحل دریای خزر، در شمال و شرق آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید همراه با کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطقی از دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب کشور، ارتفاعات جنوب کرمان، استان‌های اصفهان و سمنان و همچنین شمال و غرب خراسان رضوی نیز افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق با گردوخاک همراه خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی نوار شمالی کشور در روزهای آینده بیان کرد: طی روزهای آتی، وزش باد و کاهش نسبی دما در سراسر نوار شمالی کشور مورد انتظار است.

وی ادامه داد: روز یکشنبه (۱۹ مهر) نیز شرایط جوی مشابه در مناطق یادشده ادامه خواهد داشت. همچنین در مناطقی از سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعدوبرق رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز دوشنبه (۲۰ مهر) تنها در جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و در سایر مناطق کشور، جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر خواهد شد.

وی ادامه داد: از بعدازظهر سه‌شنبه (۲۱ مهر)، در مناطقی از غرب کشور، دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب و مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران و همچنین سواحل دریای خزر، افزایش ابر، وزش باد شدید در برخی ساعات و رگبار و رعدوبرق رخ می‌دهد.

ضیائیان با اشاره به پیش‌بینی بارش در مناطق جنوبی کشور اظهار کرد: در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز از بعدازظهر سه‌شنبه افزایش ابر، وزش باد شدید در برخی ساعات و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

آخرین پیش‌بینی هواشناسی تهران؛ کاهش دما و احتمال بارش در ارتفاعات

وی در تشریح وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۸ مهر) صاف تا کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر افزایش ابر و در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین دمای هوا در تهران به حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: آسمان استان تهران طی پنج روز آینده صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات، افزایش وزش باد و افزایش ابر رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: تا پایان وقت امروز (۱۸ مهر)، با عبور امواج ضعیف از روی استان تهران، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید با جهت نیمه‌جنوبی پیش‌بینی می‌شود. در مناطق غربی استان نیز گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک رخ خواهد داد.

ضیائیان تصریح کرد: در مناطق شمالی و غربی استان تهران، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات رگبار پراکنده با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین روند کاهش نسبی دما از امروز در سراسر استان تهران مورد انتظار است.

هشدار نارنجی تشدید بارش‌ها برای ۶ استان

وی در ادامه با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی گفت: امروز (شنبه، ۱۸ مهر)، در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و دامنه‌ها و ارتفاعات سمنان، تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط جوی فردا (یکشنبه، ۱۹ مهر) در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی و همچنین شمال خراسان رضوی ادامه خواهد داشت.