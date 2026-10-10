رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا تا پایان مهرماه به خودروسازان و واردکنندگان برای رفع موانع شماره‌گذاری خودروها مهلت داد و از انتشار اسامی شرکت‌های متخلف خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ محسن باسره، گزارشی از عملکرد ۶ ماهه این مرکز در حوزه شماره‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، موتورسیکلت‌ها، نقل‌وانتقال وسایل نقلیه و اسقاط خودروها ارائه کرد.

وی با تشریح آمار شماره‌گذاری خودروهای نوشماره اظهار کرد: در شش ماه گذشته، ۳۲۳ هزار دستگاه خودروی داخلی و ۸۷ هزار و ۳۵۵ دستگاه خودروی وارداتی شماره‌گذاری شده‌اند

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا افزود: در حوزه موتورسیکلت‌های نوشماره نیز طی این مدت ۲۲۷ هزار و ۶۷۰ دستگاه موتورسیکلت شماره‌گذاری شده است.

سرهنگ باسره با اشاره به آمار نقل‌وانتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک کشور گفت: در شش ماه نخست سال، ۲ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۱۸۸ دستگاه خودرو نقل‌وانتقال شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در حوزه نقل‌وانتقال موتورسیکلت‌ها نیز ۳۴۰ هزار و ۴۶۴ دستگاه موتورسیکلت نقل‌وانتقال شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

تأثیر جنگ بر شماره‌گذاری و نقل‌وانتقال خودروها

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا با اشاره به دلایل کاهش آمار خودروهای نوشماره و نقل‌وانتقال خودروها تصریح کرد: بخشی از این کاهش ناشی از آثار جنگ تحمیلی بوده است؛ چراکه برخی مراکز تولید خودرو هدف حملات دشمن قرار گرفتند و این موضوع بر روند تولید و عرضه خودرو تأثیر گذاشت.

وی درباره خودروهای وارداتی نیز گفت: با وجود افزایش واردات در شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، محدودیت‌های تردد و شرایط حاکم بر راه‌های کشور مانع تحقق افزایش ۱۱۱ درصدی مورد انتظار شد. به گفته سرهنگ باسره، در صورت عادی بودن شرایط، قطعاً میزان واردات خودرو بیشتر بود.

اسقاط ۶۶ هزار و ۳۳۰ دستگاه خودرو در شش ماه

سرهنگ باسره با اشاره به عملکرد حوزه اسقاط وسایل نقلیه اظهار کرد: در شش ماه گذشته، فرایند اسقاط ۶۶ هزار و ۳۳۰ دستگاه خودرو در مراکز اسقاط تکمیل شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد کاهش دارد.

وی مجموع خدمات ارائه‌شده در سه حوزه شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌های نوشماره، نقل‌وانتقال وسایل نقلیه و اسقاط خودروها را در شش ماه نخست سال، ۳ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۷۰۵ خدمت اعلام کرد و افزود: این آمار کمتر از یک‌چهارم کل خدماتی است که پلیس راهور در حوزه شماره‌گذاری به شهروندان ارائه می‌کند.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا توضیح داد: مراکز تعویض پلاک ۲۲ نوع خدمت به شهروندان ارائه می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به تعویض قطعات، تأیید مجوزها، صدور اسناد و صدور کارت خودرو اشاره کرد. بنابراین، آمار اعلام‌شده تنها بخشی از مجموع خدمات این مراکز را در بر می‌گیرد.

هشدار پلیس به خودروسازان و واردکنندگان درباره تحویل خودروهای فاقد پلاک

سرهنگ باسره یکی از چالش‌های فعلی حوزه شماره‌گذاری را مشکلات برخی شهروندان در دریافت پلاک خودروهای خریداری‌شده عنوان کرد و گفت: تعدادی از شهروندان پس از ثبت‌نام خودرو از طریق شرکت‌های خودروساز یا واردکنندگان، پیامک تحویل خودرو دریافت کرده‌اند یا خودرو را بدون پلاک تحویل گرفته‌اند، اما به دلیل برطرف نشدن برخی موانع، هنوز موفق به دریافت پلاک نشده‌اند.

وی افزود: این مشکلات عمدتاً به عملکرد تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو مربوط است؛ به‌گونه‌ای که برخی شرکت‌ها عوارض و دیون قانونی خودروها را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند یا قادر به تأمین و ثبت شرط اسقاط وسایل نقلیه در سامانه نیستند. در نتیجه، فرایند تخصیص و تحویل پلاک با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا تأکید کرد: شرکت‌های خودروساز و واردکننده باید مشکلات حوزه فعالیت خود را برطرف کنند و مسئولیت انجام تعهداتشان را به پلیس راهور منتقل نکنند.

سرهنگ باسره با اشاره به تذکرات قبلی خود در این زمینه گفت: حداکثر تا پایان مهرماه به شرکت‌ها فرصت داده می‌شود تا مشکلات موجود را برطرف کنند و پس از آن، اسامی شرکت‌هایی که در این حوزه تخلف کرده و مسئولیت‌های خود را به پلیس راهور منتقل می‌کنند، از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.