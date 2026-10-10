پولیتیکو: اتحادیه اروپا با کمبود شدید گاز مواجه است

جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو با استناد به داده‌های مؤسسه انرژی آمریکا در گزارشی نوشت: اتحادیه اروپا با کمبود گاز در زمستان روبه‌رو است و به‌خاطر آن ممکن است مجبور شود فورا جایگزینی برای حجم از دست‌رفته منابع انرژی پیدا کند.

این نشریه افزود: ذخایر گاز در انبارهای زیرزمینی اتحادیه اروپا در حال حاضر کمی بیش از ۷۰ درصد است که این پایین‌ترین سطح در آستانه زمستان از سال ۲۰۱۱ تاکنون محسوب می‌شود.

به دنبال کاهش واردات گاز روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا برای تأمین نیازهای انرژی خود به تنوع‌بخشی منابع واردات، افزایش واردات گاز طبیعی مایع و کاهش مصرف گاز روی آورده است.

با این حال، در آستانه زمستان ۲۰۲۶–۲۰۲۷، سطح ذخایر گاز اروپا پایین‌تر از میانگین سال‌های گذشته است و افزایش تقاضای وارداتی و نگرانی از اختلال در عرضه، بازار این قاره را در برابر نوسان قیمت‌ها آسیب‌پذیر کرده است.