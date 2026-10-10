کد خبر: 1383639
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

کودکان بیشترین قربانیان درگیری‌های اخیر در یمن

کودکان در پی تشدید درگیری‌های نظامی در یمن، سازمان ملل متحد درباره وخامت بی‌سابقه وضعیت بشردوستانه و آوارگی گسترده غیرنظامیان به ویژه وضعیت بحرانی برای کودکان هشدار داد.

جوان آنلاین: محمد یحیی دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، با اشاره به وقوع بحران جدید در یمن، اعلام کرد که از ابتدای ماه اوت تاکنون، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در پی تشدید درگیری‌ها آواره شده‌اند که این بالاترین میزان آوارگی از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد که بی‌عملی شورای امنیت، به قیمت از دست رفتن جان انسان‌ها تمام خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در دو ماه اخیر، دست‌کم ۴۶ غیرنظامی کشته و ۱۳۰ نفر زخمی شده‌اند که نیمی از آن‌ها کودک بوده‌اند. علاوه بر این، ۲.۲ میلیون کودک زیر پنج سال با سوء تغذیه حاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فروپاشی نظام سلامت، خطر شیوع بیماری‌هایی نظیر وبا و سرخک را دوچندان کرده است.

همزمان، مدیرعامل سازمان «نجات کودکان» نیز با هشدار درباره وضعیت کودکان یمنی، این وضعیت را ترکیبی مرگبار از درگیری، آوارگی و بیماری‌های عفونی توصیف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از کودکان در برابر حملات نظامی، از اعضای شورای امنیت خواست تا از نفوذ خود برای توقف آسیب‌ها به نسل آینده یمن استفاده کنند.

برچسب ها: کودکان ، یمن ، جنگ یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

جلسه سران قوا برگزار شد

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

زیر ضرب اطلاعات

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

دو سرمقاله در یک ستون!

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

از دست بعضی‌ها...

غارنشینی پس از قتل مادر

بازگشت سایه اتم

تذکر مفسر کبیر

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

به نام شهدا جفا نکنید!

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!

بحران کمبود پزشک در موج سالمندی 

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رهبری در دوره تحصیل هوشمند، خوش‌فهم و خوش‌حافظه بود
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهادت را در وقت اضافه کسب کرد
زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار