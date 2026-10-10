ترامپ از انتخاب سخنگوی جدید کاخ سفید خبر داد

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کیتی زکریا مشاور ارتباطات پلتفرم مخصوص به خود را به عنوان سخنگوی کاخ سفید به جای کارولین لیفیت انتخاب کرده است.

وی اضافه کرد: من مطمئن هستم که کیتی دستاوردهای قدرتمندی را برای کشور ما به عنوان سخنگوی کاخ سفید محقق خواهد کرد.

انتخاب زکریا در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا طی ماه آتی میلادی انجام شده است.

وی از ژوئن گذشته به عنوان مشاور ارشد رسانه ای در شبکه تروث سوشال و گروه ترامپ مدیا اند تکنولوژی فعالیت می کند.

زکریا برای مدت کوتاهی سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا بود و در مارس گذشته این سمت را ترک کرد.

همچنین پیش از این به عنوان مشاور حقوقی سازمان فیکس کالیفرنیا (کالیفرنیا را اصلاح کنید) فعالیت کرده است.