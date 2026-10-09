کد خبر: 1383626
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
نیروی دریایی سپاه: برخورد با شناور‌های متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود

کشتی غول پیکر حامل گاز در آتش فریبکاری امریکا سوخت

جوان آنلاین: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از مورد اصابت قرار گرفتن کشتی غول پیکر حامل گاز ال پی جی خبر داد و تأکید کرد: مسئولیت مستقیم این حوادث و تنش‌افزایی در حمل و نقل دریایی منطقه بر عهده ارتش متجاوز امریکاست که با دخالت و فریب مدیریت شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه‌گزار و پرداخت رشوه‌های کلان، مسبب چنین حوادثی می‌شود و با ادامه این مداخلات، حوادث تلخ روز به روز افزایش خواهد یافت. 
به گزارش سپاه نیوز، در اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به ملت قهرمان و به‌پاخاسته ایران اسلامی، آمده است: ۲۲۰ شب حماسه حضور میلیونی و ایستادگی و پایمردی شما در دفاع از حق و عدالت دنیا را به شگفتی واداشته، ملت‌ها را به نقش‌آفرینی در اصلاح وضعیت جهان فرا می‌خواند و مهم‌ترین پشتوانه الهی و موجب دلگرمی رزمندگان اسلام است. دریادلان نیروی دریایی سپاه در تحقق فرمان فرماندهی معظم کل قوا و خواست عموم مردم ایران مبنی بر اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، اداره تنگه را در اختیار دارند و اجازه حضور ارتش‌های متجاوز را در این منطقه نداده و نخواهند داد و با شیطنت‌های دشمن برای اخلال در این مدیریت با قاطعیت برخورد می‌نمایند. در اجرای این مأموریت، کشتی غول‌پیکر حامل گاز ال پی جی به نام اِن‌وی سان‌شاین متعلق به شرکت نات‌ویت که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش گردید و متوقف شد. نیروی دریایی سپاه اعلام می‌دارد:
۱ - همگان بدانند مسئولیت مستقیم این حوادث و تنش‌افزایی در حمل و نقل دریایی منطقه بر عهده ارتش متجاوز امریکاست که با دخالت و فریب مدیریت شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه‌گزار و پرداخت رشوه‌های کلان، مسبب چنین حوادثی می‌شود و با ادامه این مداخلات، حوادث تلخ روز به روز افزایش خواهد یافت. 
۲- شرکت‌هایی که فریب متجاوزان امریکایی را بخورند، تحریم می‌شوند و اقدامات تنبیهی لازم در مورد تمام شناور‌های شرکت‌های متخلف اعمال خواهد شد. 
۳- من‌بعد برخورد با شناور‌های متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیر مجاز عبور کند در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود. 
 
تنبیه قانونی کشتی‌های متخلف با رصد و اشراف نیرو‌های مسلح ایران در حالی ادامه دارد که ترامپ در چهارچوب عملیات روانی، برای کتمان ناکامی در جنگ و تأثیرگذاری بر فشار‌های افزایش انرژی ادعا‌هایی از جمله تسلط امریکا بر تنگه هرمز و کاهش قیمت نفت را مطرح می‌کند که داده‌های موجود خلاف آن را نشان می‌دهد. ترامپ با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی خود مدعی شد قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته، اما معامله نفت به قیمت بالای ۱۰۰ دلار در همان زمان، تناقض این ادعا با واقعیت بازار نشان داده است. علی محمدی، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه طی سخنانی با اشاره به ادعا‌های ترامپ درباره نفت بیان داشت: «ترامپ خیال می‌کند با رسانه و توییت‌درمانی می‌تواند قیمت نفت را پایین نگه دارد، اما همین قیمت نفت در نهایت گریبان خودش را گرفته و اقتصاد امریکا را زمین‌گیر کرده است. آنها مدعی‌اند که نفت و کشتی را از تنگه هرمز عبور می‌دهند؛ اگر این ادعای شما درست است، پس چرا بازار‌های نفت حرکتی متناسب با این حرف‌های شما نشان نمی‌دهند؟»
در نتیجه، عواملی، چون افزایش حملات تنبیهی ایران به کشتی‌های متخلف که تلاش می‌کنند مسیر تعیین شده ایران را دور بزنند نشان می‌دهد که ایران با حفظ ضابطه قانونی در تثبیت ترتیبات خود در تنگه هرمز توانسته اراده خود را به دشمن تحمیل کند و در مقابل، امریکا هم به رغم حملات خود به ایران و اسکورت کشتی‌ها در باتلاق آزادسازی هرمز افتاده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نیروی دریایی ، سپاه ، تنگه هرمز
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