محاصره امریکا در آسمان ریاض!

جوان آنلاین: خوب به این سخنان یحیی سریع با دقت و عمق بنگرید «فقط پرواز‌های بشردوستانه‌ای می‌تواند به فرودگاه ریاض صورت گیرد که مجوز پرواز را از مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعا دریافت کرده باشند»! این را باید محاصره‌ی امریکا و تمامی حامیان عربستان در منطقه و خارج از منطقه دانست. این فقط محاصره‌ی ریاض و عربستان نیست.

امریکا، مشخصاً ترامپ، اروپا و حتی متحدان «توافق مکه» از همه‌چیز سخن می‌گویند بجز یمن! این یعنی دقیقاً در همانجا از هرجای دیگری بیشتر منفعل و مستأصل هستند و امیدی به بهبود اوضاع ندارند.

در تنگه‌هرمز نیز وضع بهتر نیست. در یک هفته افزون بر ۱۰ نفتکش هدف قرار گرفتند و پریروز یک ابرکشتی حامل گاز خارج از تنگه و در نزدیکی قطر، و همگی بدون واکنش امریکا! سپاه اعلام کرد «از این‌پس برخورد با شناور‌های متخلف محدود به تنگه نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیر مجاز عبور کند در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود». این خبر خود موجب افزایش قطعی نرخ جهانی نفت شد.

بسیاری از تحلیلگران و خبرگزاری‌های جهان با سخنان جدید ترامپ، حمله‌ی زودهنگام و حتی پیش از انتخابات را پیش‌بینی کرده‌اند؟ چرا، فقط، چون ترامپ گفته است «پیش از انتخابات حمله نمی‌کنم» و این تحلیلگران معتقدند ترامپ را باید وارونه تحلیل کرد!

برخی سخنان ترامپ و رسانه‌های نزدیک به او و نزدیک به اسرائیلی‌ها را برای تحریک ایران می‌دانند تا پیش‌دستی کند و بهانه جور کند ولی این بعید است، چون امریکا می‌داند ایران راهبرد مشخص دارد و بار‌ها اعلام کرده با ادعا‌ها و نظرات ترامپ تصمیم نمی‌گیرد. از طرفی امریکا نیازی هم به بهانه‌ی حمله‌ی پیش‌دستانه‌ی ایران ندارد و اصولاً غول رسانه‌ای به آنان اجازه می‌دهد که بدون اقناع دیگران حتی بدون اقناع کامل افکارعمومی کار خود را پیش ببرند. به‌نظر می‌رسد امریکا هنوز تصمیم قطعی برای حمله هم ندارد. سردرگمی آشکاری وجود دارد؛ و ممکن است در لحظه تصمیم‌گیری کنند ولی هرچه هست نمی‌تواند بدون نگریستن به وضعیت دشوار نفت در دو تنگه و اکنون محاصره هوایی در یک کشور استراتژیک «شیرده» باشد!



عربستان سعودی که با حملات هوایی سعی داشت عرصه را بر انصارالله تنگ کند، حالا با حملات موشکی و پهپادی نیرو‌های صنعا به فرودگاه‌ها، آسمان خود را هم از دست داده است، تا جایی که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی پرواز‌های خود را به ریاض و دیگر فرودگاه‌های سعودی متوقف کرده‌اند. در میدان زمینی نیز مزدوران عربستان در تعز ضربات سختی متحمل شده‌اند، وضعیتی که نشان می‌دهد ماجراجویی حاکمان سعودی سرانجام خوبی برایشان نخواهد داشت و حتی کمک کشور‌هایی مانند ترکیه و پاکستان نیز نمی‌تواند گرهی از مشکلات آنها باز کند.

عربستان هرچه بیشتر برای کسب دستاورد‌های نظامی در یمن تقلا می‌کند، به همان اندازه امنیت را در داخل خاک خود از دست رفته می‌بیند. همان‌طور که رهبران انصارالله پیش‌تر هشدار داده بودند، نیرو‌های صنعا این روز‌ها قاعده «فرودگاه در برابر فرودگاه» را به اجرا گذاشته‌اند و عرصه را بر دشمن متجاوز تنگ کرده‌اند. غروب دیروز، محل تجمع نیرو‌های ارتش عربستان، در فرودگاه عدن هدف قرار گرفت. همچنین یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن شامگاه پنج شنبه اعلام کرد: «ما فرودگاه ملک خالد در ریاض را با دو موشک کروز، فرودگاه نجران را با یک موشک بالستیک و پایگاه هوایی در خمیس مشیط را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادیم.» یحیی سریع گفت: «این حملات به لطف خدا با دقت و اصابت مستقیم انجام و موجب اختلال در تردد هوایی در دو فرودگاه و وارد آمدن خسارت به آنها و پایگاه هوایی شد.» سریع همچنین به همه کارشناسان، مهندسان، کارگران و کارمندان تأسیسات نفتی عربستان هشدار داد به منظور حفظ جان خود از حضور در مکان‌هایی که جزو اهداف این نیروهاست، اعم از مکان‌هایی که قبلاً هدف قرار گرفته‌اند یا نه خودداری کنند.

سازمان کل هوانوردی عربستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو حمله جداگانه به فرودگاه ملک خالد صورت گرفت، حمله نخست تأسیسات فرودگاه را هدف قرار داد و حمله دوم یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی سعودی را هدف گرفت. به گزارش الجزیره، سازمان کل هوانوردی عربستان همچنین از وارد آمدن خسارات مادی در پی این دو حمله خبر داد و اعلام کرد که هماهنگی با نهاد‌های امنیتی ذی‌ربط برای ارزیابی میزان خسارات و اتخاذ اقدامات لازم ادامه دارد. علاوه بر فرودگاه ریاض، پرواز‌ها در فرودگاه الدمام نیز متوقف شده و تعدادی از هواپیما‌ها از فرود آمدن در آنجا خودداری می‌کنند. پرواز‌ها در فرودگاه جده نیز متوقف شده است.

از سوی دیگر، عمر البخیتی، سخنگوی دولت انصارالله اعلام کرد که آسمان و فرودگاه‌های عربستان به بخشی از صحنه عملیات نیرو‌های مسلح یمن تبدیل شده است. البخیتی از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای حفظ امنیت خود و مسافران، از فرودگاه‌های عربستان دوری کنند.

تعلیق پرواز‌ها به عربستان

هشدار‌های صنعا سبب شده شرکت‌های هواپیمایی جانب احتیاط را رعایت کنند. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) روز جمعه پس از حملات اخیر ارتش یمن به فرودگاه ریاض، به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد در حریم هوایی عربستان فعالیت نکنند. مؤسسه تحلیل داده‌های «سیریوم» از لغو حدود ۳۰۰ پرواز ورودی و خروجی برنامه‌ریزی‌شده در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد خبر داد. در داده‌های منتشر شده از سوی موسسه تحلیل داده سیریوم، آمده است که ۴۹.۷ درصد از پرواز‌های فرودگاه ریاض تا روز پنج شنبه و ۳۱ پرواز دیگر نیز روز جمعه در تمام فرودگاه‌های عربستان سعودی لغو شدند. یک شرکت هواپیمایی هند پرواز‌های خود به ریاض را به حالت تعلیق در آورد.

این تحولات نشان می‌دهد که امنیت حریم هوایی عربستان به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که در کنار افزایش نگرانی‌های امنیتی، می‌تواند با مختل کردن پرواز‌ها و کاهش فعالیت فرودگاه‌ها، خسارات اقتصادی قابل‌توجهی به این کشور وارد کند.

ضربات به مزدوران سعودی در تعز

مزدوران عربستان هم در عرصه میدانی دچار تلفات سنگینی شده‌اند. به گزارش المیادین، بعد از وقوع درگیری‌های شدید، مزدوران عربستان از منطقه جبل حبشی در تعز بیرون رانده شدند. بر این اساس، مناطق تحت کنترل نیرو‌های مسلح یمن بیش از ۲ هزار کیلومتر مربع است و این مناطق به مساحت تحت کنترل نیرو‌های یمنی در امتداد ساحل غربی از المخا گرفته تا ذوباب و باب المندب (۵ هزار کیلومتر) اضافه می‌شود. همچنین یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: «مزدوران وابسته به عربستان در جنوب باب المندب که از لحج آمده بودند هدف قرار گرفتند و ده‌ها تن از آنها کشته و زخمی شدند.» برخی منابع محلی نیز گزارش دادند که برای جلوگیری از ریخته‌شدن خون شهروندان در شهر تعز و در پاسخ به درخواست بزرگان و شیوخ این استان، نیرو‌های صنعا به نیرو‌های مستقر در تعز اجازه دادند شهر را ترک کرده و با تجهیزات و سلاح‌های خود به سمت عدن حرکت کنند.

در پی این شکست‌ها عربستان چشم امید به شرکای دفاعی خود دوخته است تا شاید بتواند از این وضعیت خلاص شود. بنابراین، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیروز در پیامی ضمن محکوم کردن عملیات اخیر انصارالله علیه فرودگاه ریاض و اب‌ها با اشاره به توافق دفاع مشترک مکه، بر حمایت کشورش از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عربستان تأکید کرد و حق آن را برای پاسخ به این حملات محفوظ دانست. این در حالی است که شرکت هواپیمایی پاکستان نیز پرواز‌های خود به عربستان را به حالت تعلیق درآورده است؛ در چنین شرایطی معلوم نیست نیرو‌ها و تجهیزات پاکستانی قرار است از چه مسیری و چگونه به عربستان منتقل شوند.