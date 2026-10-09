سیگنال دیپلماسی ترامپ در میانه تدارکات جنگی پنتاگون

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور امریکا باز هم از تداوم گفت‌و‌گو‌های سازنده با ایران گفت و مجدداً منابع دیپلماتیک با اشاره به جزئیاتی، این روند را تأیید کردند. هرچند وزیر خارجه ایران هم به تبادل پیام با میانجی‌ها صحه گذاشته، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که وزارت دفاع امریکا، گزینه حمله به ایران را همچنان روی میز دارد و حتی بنابر ادعای سنتکام، در تدارک برنامه‌ای سه‌روزه برای حمله به زیرساخت‌های ایران است.

فضای افزایش و کاهش تنش، این روز‌ها در دیپلماسی امریکایی‌ها در هم آمیخته است. دونالد ترامپ روز پنج شنبه در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال با تکرار ادعاها، لفاظی‌ها و زیاده‌خواهی‌های خود ادعا کرد: «ما در حال انجام گفت‌و‌گو‌های سازنده‌ای با جمهوری اسلامی ایران هستیم. می‌خواهم برای همه کاملاً روشن کنم که اگرچه ایران از نظر اقتصادی و نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و اگرچه محاصره همچنان با تمام شدت و به‌طور کامل ادامه خواهد داشت، اما در عین حال، نفت با رکوردی بی‌سابقه از تنگه هرمز عبور می‌کند؛ فقط دیشب ۲۲میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور کرد.» رئیس‌جمهور جنگ‌افروز امریکا مدعی شد: «ما در هیچ مقطعی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا، که قرار است ۳ نوامبر برگزار شود، به ایران حمله نخواهیم کرد. ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد!» ادعا‌های ترامپ در حالی است که تاکنون دو بار در میانه مذاکرات به ایران حمله کرده و یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نیز نقض کرده است. او همزمان با ادعای پیروزی بار‌ها خواستار گفت‌و‌گو برای دستیابی به زیاده‌خواهی‌های واشینگتن شده است که در میدان جنگ نظامی نتوانسته به آن دست یابد. علاوه بر اظهارات ترامپ، منابع دیپلماتیکی که با الاخبار گفت‌و‌گو کردند، گفتند: «مذاکرات و تبادل پیام از زمان بازگشت هیئت ایرانی از نیویورک متوقف نشده است». این منابع گفتند که میانجی قطری تلاش‌ها را برای دستیابی به پیشرفت افزایش می‌دهد و گفت‌و‌گو‌ها را به مرحله‌ای تعیین‌کننده و بسیار حساس رسانده است، به این معنی که یا دو طرف پیشرفت‌هایی دارند که مسیری را برای توافق باز می‌کند، یا احتمال بازگشت به جنگ به‌شدت افزایش می‌یابد.

همچنین، عباس عراقچی روز پنج شنبه گفت که ایران در حال بررسی واکنش امریکا به ابتکار عمل خود موسوم به «برنامه هفت روزه» است و ظرف چند روز آینده پاسخ خواهد داد. عراقچی گفت: «روند مذاکرات همچنان ادامه دارد و پیام‌ها از طریق میانجیگران به‌طور مستمر در حال تبادل است.» اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز تصریح کرد: «شرایط ایران برای پایان جنگ روشن است.» او اتهام مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا مبنی بر از دست دادن فرصت‌ها برای توافق را رد کرد و یادآور شد که ایالات متحده تعهدات خود زیر پا گذاشته است.

تلاش برای به میان کشیدن مسئله هسته‌ای

قدت گرفتن سیگنال دیپلماسی در شرایطی است که شبکه «ان‌بی‌سی» بامداد پنج شنبه به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داد که ترامپ با تیم امنیت ملی خود درمورد احتمال از سرگیری عملیات علیه ایران در هفته‌های آینده صحبت کرده است. این منبع که نامش فاش نشد، به این شبکه گفت: «تیم امنیت ملی کاخ سفید درمورد راهبرد واشینگتن در قبال ایران و حوثی‌ها بحث و گفت‌و‌گو کرد.»

در این گزارش آمده است: «دولت امریکا به دنبال دستیابی به توافقی با ایران است که به مسائل اساسی، از جمله برنامه هسته‌ای، بپردازد.» این مقام امریکایی مدعی است: «واشینگتن و تهران در مذاکرات غیرمستقیم این ماه در نیویورک، درمورد برنامه هسته‌ای گفت‌و‌گو کردند».

پیش از این نیز «آتلانتیک» نوشته بود که کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌هایی را برای حمله به ایران قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آماده کند. سازمان تروریستی سنتکام هم اعلام کرد: «ما دستور حمله به ایران را دریافت کرده‌ایم و در حال آماده‌سازی طرح‌هایی برای حملات احتمالی هستیم.» سنتکام افزود: «پنتاگون در حال آماده‌سازی برنامه‌هایی برای یک کمپین نظامی سه روزه علیه ایران با هدف قرار دادن قابلیت‌های موشکی و پهپادی، زیرساخت‌های انرژی و سایت‌های نظامی این کشور است.»