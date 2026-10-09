قتل زن ۷۰ ساله به دست شوهر ۸۰ ساله

مرد ۸۰ ساله‌ای که همسر ۷۰ ساله‌اش را در جریان درگیری خانوادگی به قتل رسانده‌بود، ساعاتی پس از حادثه با مراجعه به کلانتری مجیدیه به قتل همسرش اعتراف و خود را تسلیم پلیس کرد. متهم در تحقیقات اولیه مدعی شد به رفتار‌های همسرش مشکوک بوده و تصور می‌کرده‌است او به وی خیانت می‌کند.

ساعت ۱۶ روز پنج‌شنبه شانزدهم مهرماه، مأموران کلانتری مجیدیه تهران با قاضی سالار‌صنعتگر، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، تماس گرفتند و از مراجعه مردی ۸۰ ساله خبر دادند که مدعی بود همسرش را در خانه به قتل رسانده‌است.

با اعلام این خبر، بازپرس جنایی به همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای بررسی ماجرا راهی محل حادثه شدند.

تیم جنایی پس از حضور در ساختمان مسکونی و ورود به طبقه سوم، با جسد زن ۷۰ ساله‌ای روبه‌رو شد که در خانه جان باخته بود. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این زن بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن و خفگی جان خود را از دست داده‌است. همچنین برآورد‌های اولیه حکایت از آن داشت که حدود دو ساعت از مرگ او گذشته است.

متهم در جریان بازجویی‌ها درباره انگیزه خود از ارتکاب قتل گفت: «مدتی بود به رفتار‌های همسرم مشکوک شده بودم و تصور می‌کردم به من خیانت می‌کند. همین موضوع باعث شده‌بود اختلاف‌ها و درگیری‌های ما بیشتر شود.»

او درباره روز حادثه نیز مدعی شد: «آن روز با هم درگیر شدیم. در اوج عصبانیت گلوی همسرم را گرفتم و فشار دادم. وقتی به خودم آمدم، متوجه شدم او فوت کرده است. از کاری که کرده بودم پشیمان شدم و عذاب وجدان به سراغم آمد. به همین دلیل تصمیم گرفتم به کلانتری بروم و خودم را معرفی کنم.»

با ثبت اعترافات اولیه متهم، تحقیقات برای روشن شدن جزئیات حادثه و بررسی اظهارات او ادامه دارد.