جوان آنلاین: حذف زودهنگام امید‌های فوتبال ایران در ناگویا اتفاقی غیرمنتظره نبود؛ مسئله‌ای که علی‌نژاد، دبیرکمیته ملی‌المپیک مسئولیت کامل آن را متوجه فدراسیون فوتبال می‌داند: «فدراسیون فوتبال همان تلاشی را که برای تیم ملی بزرگسالان دارد، برای تیم امید نمی‌کند. عبدی قبل از سفر به ناگویا گفته بود با این شرایط اصلاً نباید به مسابقات برویم. طبیعی است وقتی آنها حتی نمی‌توانستند در تهران یک تیم برای تمرین تشکیل دهند، نباید هم موفق شوند. اگر بخواهیم در تیم امید موفق باشیم، هماهنگی بیشتری باید بین فدراسیون و باشگاه‌ها باشد. موضوع اصلی این بود که این تیم اصلاً شرایطی برای تمرین کردن نداشت. از سوی دیگر برخی باشگاه‌ها نیز به دلیل حضور در بازی‌های آسیایی نفرات خود را دیر به تیم امید دادند. امید‌ها حتی با لیگ داخلی هم هماهنگی لازم را نداشتند و عملاً تیم در اختیار حسین عبدی نبود. با این شرایط، نتیجه همان می‌شود که در دیدیم.» علی‌نژاد همچنین با اشاره به اینکه کمیته ملی المپیک از بازی‌های آسیایی گذشته (چهار سال قبل) هیچ دخالتی در فوتبال نکرده است و نمی‌کند، گفت: «ما مطلقاً هیچ دخالتی نداشتیم. اما فدراسیون فوتبال آن اهتمامی را که در تیم بزرگسالان خود دارد، در تیم امیدش ندارد. اگر قرار است اتفاقی رخ دهد باید آن اهتمامی که در بزرگسالان دارند، در امید هم داشته باشند. شأن فوتبال ایران این نیست ۴ بر یک به کره شمالی ببازد. حتماً یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های ما در مسابقات ناگویا، فوتبال بود.»