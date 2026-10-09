حمایت آقای خاص از امباپه

جوان آنلاین: مسابقات فوتبال باشگاه‌های اروپا با اتمام تعطیلات فیفادی امشب از سر گرفته می‌شود و مدعیان در جزیره و اسپانیا به جنگشان بر سر کسب جام ادامه می‌دهند.

هفته ششم لیگ برتر انگلیس با جدال آرسنال و لیدز آغاز می‌شود و برای منچستریونایتد بهترین فرصت است که در اولدترافورد هر ۳ امتیاز را از تاتنهام قعرنشین بگیرد. بارسلونا و رئال مادرید نیز در هفته هشتم لالیگا میزبان هستند و به مصاف ختافه و ویارئال می‌روند.

انگیزه‌های آرتتا

توپچی‌ها در حالی در ورزشگاه امارات با تیم سختکوش لیدز می‌جنگند که در آخرین بازی قبل از تعطیلات با سه گل مغلوب برایتون شدند. آرسنال ۱۲ امتیازی نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده منچسترسیتی صدرنشین است. با این حال، شاگردان میکل آرتتا نتوانستند روند پیروزی‌هایشان را حفظ کنند. سرمربی اسپانیایی به تازگی قراردادش را با تیم لندنی تا ۲۰۳۰ تمدید کرده و این نشان می‌دهد مدیران باشگاه همچنان روی او حساب می‌کنند. قهرمانی لیگ برتر پس از ۲۲ سال و صعود به فینال لیگ قهرمانان از مهم‌ترین دستاورد‌های آرتتا در آرسنال است. لیدز تیم پنجم جدول است و در هر پنج بازی اخیر خود با آرسنال بازنده بوده است.

فرصت یا تهدید

شیاطین سرخ این قابلیت را دارند که به جای استفاده از فرصت‌ها آن را به تهدید علیه خودشان تبدیل کنند. تقابل با تاتنهام ته‌جدولی بهترین زمان است تا تیم مایکل کریک با یک برد خانگی رنگ آرامش را ببیند. منچستریونایتد از پنج بازی خود در لیگ فقط پنج امتیاز اندوخته و جایگاهی بهتر از دوازدهمی در اختیار ندارد. بعد از شکست در دربی منچستر، قرمز‌ها به برایتون هم باختند و از جام اتحادیه حذف شدند. توقف برابر فولام دو امتیاز دیگر را از یونایتد گرفت و حالا همه نگاه‌ها به اولدترافورد است. در سوی دیگر سفیدپوشان با هدایت روبرتو دی‌زربی روز‌های سختی را سپری می‌کنند. تاتنهام فقط دو امتیاز دارد و قاطعانه در قعرجدول انکلیس جاخوش کرده است. این درحالی است که تیم لندنی در نقل و انتقالات هزینه زیادی را صرف خرید بازیکن جدید کرد.

حواشی جدید رئال

در لالیگا فشار زیادی روی رئال مادرید است و هواداران این تیم منتظر معجزه خوزه مورینیو هستند. برخلاف انتظار‌ها فصل برای رئالی‌ها خوب پیش نمی‌رود و شاگردان آقای خاص با ۱۵ امتیاز تیم چهارم جدول هستند. درحالی که بارسلونا رقیب سنتی‌شان با ۲۱ امتیاز صدرنشینی را در اختیار دارد.

باخت در دربی مادرید حواشی زیادی به‌همراه داشت و حالا با گذشت چند هفته از شکست در متروپولیتانو، کیلیان امباپه با رفتارش توجهات را به خود جلب کرده است. حتی در کنفرانس خبری سرمربی تیم مجبور شد در خصوص آن توضیح دهد. رئال در خانه میزبان ویارئال است و باید دید تصمیم مورینیو در مورد ستاره فرانسوی چیست. کیلیان امباپه به خاطر مصدومیت در تمرینات گروهی تیم در تعطیلات غایب بود، اما فیلمی از خود درحال دوچرخه‌سواری منتشر کرد.

دوچرخه‌سواری مهاجم مصدوم خشم و هشدار جدی سرمربی را به‌همراه داشته است. مورینیو پیش از این هم تأکید کرده بود دوچرخه‌سواری برای ستاره‌های فوتبال بسیار خطرناک است. با وجود این اتفاقات، سرمربی رئال در کنفرانس قبل مسابقه پشت امباپه درآمد و از رسانه‌ها انتقاد کرد: «از نظر من، یک بازیکن ۲۴ ساعت شبانه‌روز بازیکن است و دوباره هم این را می‌گویم. بازیکنان رئال در این مدت، از نظر حرفه‌ای، رفتاری مثال‌زدنی داشته‌اند. تمام بازیکنانی که به سفر رفتند، به تعهداتشان عمل کردند. بازیکنان مصدوم هم به والدبباس آمدند، معاینات پزشکی خود را انجام دادند و روند بهبودی‌شان را ادامه دادند. امباپه اینجا بود، معاینات پزشکی‌اش انجام شد و سپس برای گرفتن نظر پزشکی دوم رفت. اول ماجرای کلوب شبانه مطرح شد، درحالی که اصلاً آن چیزی نبود که رسانه‌ها گفتند. بعد ماجرای دوچرخه‌سواری در سوئیس مطرح شد، درحالی که او در هتلی بود که چند دوچرخه در آن وجود داشت تا مهمانان بتوانند با آنها به بخش اسپا، فضا‌های عمومی و بخش‌های آرام هتل، رفت‌وآمد کنند.»