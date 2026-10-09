صدر جدول دست به دست نشد

جوان آنلاین: هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر به جنجالی‌ترین شکل ممکن آغاز شد.

واضح بود که مصاف تراکتور و استقلال بی‌حاشیه به پایان نخواهد رسید، خصوصاً که صدرنشین پیش از آنکه راهی میدان شود، برای تخریب روحیه حریفش اقدام به شکایت از تیم دوم جدول کرده بود، اما کمتر کسی تصورش را می‌کرد پایان این بازی حساس با اخراج بیرانوند از جمع سرخپوشان تبریزی همراه باشد، به طوری که سوت پایان بازی که به صدا درآمد، کمتر کسی توجهش به تابلوی ورزشگاه و حک شدن نتیجه یک- یک بود. این تساوی حکم به ادامه صدرنشینی تراکتور می‌داد، اما بدون بیرانوند و با جنجال‌های ناشی از آن.

استقلال برای کسب هر سه امتیاز بازی راهی میدان شده بود، خصوصاً که به واسطه برتری در نخستین بازی لیگ نخبگان، علاوه بر آمادگی کامل، روحیه و انگیزه خوبی هم برای کسب هر سه امتیاز بازی داشت. بختیاری‌زاده شاگردانش را حساب شده راهی میدان کرده بود، به همین دلیل استقلال در نیمه نخست به وضوح منظم‌تر از تراکتور بود. نگاه مهاجمان و هافبک‌های هجومی استقلال در نیمه نخست به فضای پشت مدافعان تیم میزبان بود. استقلال روی انتقال سریع توپ و ضد حمله برنامه داشت، همان‌طور که برای بازگشت به عقب و پرکردن محوطه دفاعی خود برای ممانعت از حملات حریف. تک گل استقلال دقیقاً روی همین تاکتیک بود که به تور دروازه بیرانوند چسبید. در واقع، استقلال روی تاکتیک و برنامه دروازه تراکتور را فروریخت. گلی که تراکتور با وجود داشتن ابزار لازم برای جبران (موقعیت‌های محمد نادری)، موفق به جبران آن نشد. صرفاً، چون کیفیت لازم در اخذ تصمیم نهایی برای زدن ضربه پایانی دیده نمی‌شد. شاید به همین دلیل بود که نکونام در نیمه دوم دست به تغییرات تاکتیکی زد. در واقع، تراکتور با راهی کردن میلاد زکی‌پور به میدان در پی افزایش قدرت هجومی برای جبران گل خورده بود، تغییراتی که نتیجه هم داد. زکی‌پور اگرچه در پست چپ (غیرتخصصی) راهی میدان شده بود، فضای حملات میزبان را گسترش و به خط حمله تیم تحرک بیشتری داد تا سرانجام قفل دروازه فرعباسی باز و بازی به تساوی کشیده شود. اما این آخرین توپی بود که در این بازی وارد دروازه شد. استقلال در نیمه دوم و بعد از خروج یاسر آسانی به دلیل مصدومیت به وضوح توان هجومی خود را از دست داد تا بیرانوند در آن سوی میدان نفسی به راحتی بکشد. البته نتیجه بازی در وقت‌های تلف شده می‌توانست به سود تیم مهمان تمام شود، اما واکنش تماشایی بیرانوند حسرت صدرنشینی در تبریز را به دل استقلال گذاشت تا بازی با تساوی و تقسیم امتیاز‌ها بین تیم‌های اول و دوم و همچنین ادامه صدرنشینی تراکتور خاتمه یابد. پایان بازی هم با آغاز جنجالی دور از انتظار همراه شد.

بعد از به صدا درآمدن سوت پایان بازی، گلر تراکتور که طی روز‌های اخیر به دلیل مسائل مربوط به خدمت سربازی زیر ذره‌بین بود، با انتقاد تند از مدیریت باشگاه وضعیت تیم را اسفناک خواند و مدعی شد که بازیکنان تاکنون فقط ۷ درصد از مبلغ قرارداد‌های خود را دریافت کرده‌اند و از زنوزی خواست جای ایجاد حاشیه برای دیگران، آرامش را به تراکتور بازگرداند. مصاحبه‌ای که با واکنش سریع باشگاه، مدیرعامل و حتی سرمربی تیم مواجه شد. حجت کریمی با تأکید بر اینکه بیرانوند درصد بیشتری از سایرین دریافت کرده است، اخراج او بابت صحبت‌های خلاف واقع از سوی نکونام خبر داد. آن هم در شبی که بیرو ناجی صدرنشینی تراکتور شده بود، اما شورش علیه تیم برای او گران تمام شد و حالا باید به کمیته انضباطی باشگاه تراکتور پاسخگو باشد. جنجال بیرانوند در شبی که تراکتور و استقلال برای پرسپولیس بازی و سرخپوشان را به صدرجدول نزدیک‌تر کردند نتیجه رقم خورده در ورزشگاه یادگار امام را به حاشیه برد.

در دیگر بازی‌های عصر پنج‌شنبه سپاهان در یک بازی کاملاً یک طرفه به برتری پرگل ۶ بر یک مقابل فجر دست یافت تا با تفاضل بهتر از گل‌گهر و آلومینیوم در رده چهارم قرار گیرد. گل‌گهر نیز در یک دیدار پرگل استقلال خوزستان را ۳ بر یک از سر راه برداشت، اما به دلیل تفاضل گل کمتر نتوانست سپاهان را در جدول پست سر بگذارد. در ادامه نساجی با ذوب آهن و آلومینیوم با ملوان یک- یک مساوی کردند. فولاد، اما با برتری ۲ بر یک مقابل مس شهربابک خود را تا میانه‌های جدول بالا کشید.