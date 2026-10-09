کد خبر: 1383603
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

دبیرکل سازمان ملل کسب جایزه صلح نوبل را به ناوی پیلای تبریک گفت

6 «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، کسب جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ را به «نوانتم ناوی پیلای» (Navanethem "Navi" Pillay) به دلیل آنکه «دهه‌ها مدافع حقوق بین الملل و حقوق بشر» بوده است، تبریک گفت.

جوان آنلاین: دبیرکل سازمان ملل که در آخرین ماه‌های دبیرکلی خود پس از ۱۰ سال ریاست بر این نهاد بین المللی است، امروز جمعه به وقت محلی افزود: من صمیمانه به نوانتم "ناوی" پیلای به خاطر دریافت جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ تبریک می‌گویم. او برای دهه‌ها، مدافع حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و صدای مستقل و استوار عدالت در میان برخی از تاریخی‌ترین پرونده‌های حقوقی بین‌المللی زمان ما بوده است.

به گزارش ایرنا، گوترش تصریح کرد: از فعالیت‌های او (ناوی پیلای) در آفریقای جنوبی، جایی که از نلسون ماندلا و دیگر افرادی که در برابر رژیم سرکوبگر آپارتاید ایستادگی می‌کردند دفاع کرد، تا ایفای نقش به‌عنوان قاضی بین‌المللی و رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنایات بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی در رواندا؛ از دوران تصدی او به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد درباره سرزمین اشغالی فلسطین، همگی نشان‌دهنده این حقیقت بوده‌اند که باید نیروی قانون بر قانون زور غلبه کند و دفاع از حقوق بشر، مطمئن‌ترین سپر حفاظتی در برابر بی‌عدالتی است.

دبیرکل سازمان ملل افزود: کمیته نوبل در بیانیه خود برای اعطای این جایزه، به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر پایه اصولی پایدار بنا شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان.

گوترش تاکید کرد: جایزه امروز، ادای احترامی است به همه کسانی که برای پاسداری و دفاع از حقوق بین‌الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر تلاش می‌کنند و در راه برقراری صلح و عدالت و پاسداشت کرامت انسانی می‌کوشند.

کمیته نروژی نوبل، جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ را به نوانتم ناوی پیلای برای «تلاش‌هایش در ترویج صلح و حقوق بین‌الملل» اهدا کند. پیلای جوایز متعددی برای فعالیت‌های حقوق بشری خود از جمله جایزه حقوق بشر استکهلم (۲۰۱۰) و جایزه صلح سیدنی (۲۰۲۵) دریافت کرده است.

ناوی پیلای، حقوقدان برجسته اهل آفریقای جنوبی است که بیشتر به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه حقوق بشر و عدالت بین‌المللی شناخته می‌شود. او کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴) و همچنین قاضی دیوان کیفری بین‌المللی و رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا بوده است.

وی در ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۱ (اول مهر ۱۳۲۰) در شهر دوربان آفریقای جنوبی متولد شد. خانواده او اصالتی تامیلی داشتند و پدرش راننده اتوبوس بود. او مدرک کارشناسی هنر و حقوق خود را از دانشگاه ناتال آفریقای جنوبی گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد آمریکا رفت و در سال ۱۹۸۲ مدرک کارشناسی ارشد حقوق و در سال ۱۹۸۸ دکترای حقوق خود را دریافت کرد.

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، ناوی پیلای ، صلح نوبل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

جلسه سران قوا برگزار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

زیر ضرب اطلاعات

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

طلا‌های سرنوشت‌ساز

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

دو سرمقاله در یک ستون!

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

از دست بعضی‌ها...

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

غارنشینی پس از قتل مادر

بازگشت سایه اتم

به نام شهدا جفا نکنید!

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

تذکر مفسر کبیر

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

طوفان الاقصی؛ کابوس تونل‌های غزه، یا تعبیر یک رویا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار