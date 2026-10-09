دبیرکل سازمان ملل کسب جایزه صلح نوبل را به ناوی پیلای تبریک گفت

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، کسب جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ را به «نوانتم ناوی پیلای» (Navanethem "Navi" Pillay) به دلیل آنکه «دهه‌ها مدافع حقوق بین الملل و حقوق بشر» بوده است، تبریک گفت.

جوان آنلاین: دبیرکل سازمان ملل که در آخرین ماه‌های دبیرکلی خود پس از ۱۰ سال ریاست بر این نهاد بین المللی است، امروز جمعه به وقت محلی افزود: من صمیمانه به نوانتم "ناوی" پیلای به خاطر دریافت جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ تبریک می‌گویم. او برای دهه‌ها، مدافع حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و صدای مستقل و استوار عدالت در میان برخی از تاریخی‌ترین پرونده‌های حقوقی بین‌المللی زمان ما بوده است.

به گزارش ایرنا، گوترش تصریح کرد: از فعالیت‌های او (ناوی پیلای) در آفریقای جنوبی، جایی که از نلسون ماندلا و دیگر افرادی که در برابر رژیم سرکوبگر آپارتاید ایستادگی می‌کردند دفاع کرد، تا ایفای نقش به‌عنوان قاضی بین‌المللی و رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنایات بین‌المللی، از جمله نسل‌کشی در رواندا؛ از دوران تصدی او به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تا ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل متحد درباره سرزمین اشغالی فلسطین، همگی نشان‌دهنده این حقیقت بوده‌اند که باید نیروی قانون بر قانون زور غلبه کند و دفاع از حقوق بشر، مطمئن‌ترین سپر حفاظتی در برابر بی‌عدالتی است.

دبیرکل سازمان ملل افزود: کمیته نوبل در بیانیه خود برای اعطای این جایزه، به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر پایه اصولی پایدار بنا شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان.

گوترش تاکید کرد: جایزه امروز، ادای احترامی است به همه کسانی که برای پاسداری و دفاع از حقوق بین‌الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر تلاش می‌کنند و در راه برقراری صلح و عدالت و پاسداشت کرامت انسانی می‌کوشند.

کمیته نروژی نوبل، جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ را به نوانتم ناوی پیلای برای «تلاش‌هایش در ترویج صلح و حقوق بین‌الملل» اهدا کند. پیلای جوایز متعددی برای فعالیت‌های حقوق بشری خود از جمله جایزه حقوق بشر استکهلم (۲۰۱۰) و جایزه صلح سیدنی (۲۰۲۵) دریافت کرده است.

ناوی پیلای، حقوقدان برجسته اهل آفریقای جنوبی است که بیشتر به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه حقوق بشر و عدالت بین‌المللی شناخته می‌شود. او کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴) و همچنین قاضی دیوان کیفری بین‌المللی و رئیس دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا بوده است.

وی در ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۱ (اول مهر ۱۳۲۰) در شهر دوربان آفریقای جنوبی متولد شد. خانواده او اصالتی تامیلی داشتند و پدرش راننده اتوبوس بود. او مدرک کارشناسی هنر و حقوق خود را از دانشگاه ناتال آفریقای جنوبی گرفت. سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد آمریکا رفت و در سال ۱۹۸۲ مدرک کارشناسی ارشد حقوق و در سال ۱۹۸۸ دکترای حقوق خود را دریافت کرد.