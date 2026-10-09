کد خبر: 1383600
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۶
سیاست » اخبار کلی

واکنش ایران به مواضع متناقض فرانسه درباره به آزمایش و به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای

3 سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به آزمایش موشکی با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای در فرانسه گفت: خودشان باید قدرتمند و هسته‌ای و البته ترسناک بمانند و دیگران را ــ حتی کشور‌هایی را که صرفا به دنبال انرژی صلح آمیز هسته‌ای هستند ــ با تصویر دروغین «تهدید هسته‌ای» محدود می‌کنند.

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه درباره ضرورت «ترسناک‌بودن» و «قدرتمند بودن» به‌عنوان لوازم «آزاد بودن»، و نقش ناگزیر تسلیحات هسته‌ای در این معادله، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه به هنگام آزمایش یک موشک بالستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای می‌گوید: «برای آزاد بودن باید ترسناک بود؛ و برای ترسناک بودن، باید قدرتمند بود.»

وی ادامه داد:، اما همین امانوئل ماکرون درباره ایران که از اساس دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است، گفته: «ایران هرگز نباید صاحب سلاح هسته‌ای شود؛ نه امروز، نه پنج سال دیگر، نه ده سال دیگر؛ هرگز.»

بقایی گفت: مسئله این نیست که فرانسه چرا بازدارندگی هسته‌ای دارد؛ مسئله این است که چرا منطقی که برای فرانسه ضامن امنیت و آزادی است، درباره ایران، حتی در بحث از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت نظارت بین‌المللی، ناگهان به «تهدید» تبدیل می‌شود؟ واقعیت تلخ این است: آنها صلح را برای همه نمی‌خواهند؛ انحصارِ ترسناک بودن و مشروعیتِ ترساندن را می‌خواهند. خودشان باید قدرتمند و هسته‌ای و البته ترسناک بمانند و دیگران را ــ حتی کشور‌هایی را که صرفا به دنبال انرژی صلح آمیز هسته‌ای هستند ــ با تصویر دروغین «تهدید هسته‌ای» محدود کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: صلحی که در آن قدرت‌های هسته‌ای، سلاح خود را ضامن آزادی و امنیت می‌دانند، اما همان منطق را برای دیگران تهدید می‌خوانند، نه صلح، که انحصار قدرت بر مبنای خودبرترپنداری است. نظمی که برخورداری از امنیت و صلح را حق همگان نمی‌داند، بیش از آنکه حافظ صلح باشد، مشوق سیطره‌طلبی یک جمع خاص است.»

برچسب ها: اسماعیل بقائی ، فرانسه ، سلاح هسته ای
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