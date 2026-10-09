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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

یمن: عربستان سعودی فقط زبان زور را می‌فهمد

3 وزارت خارجه یمن جنایات عربستان سعودی را محکوم کرد و خواستار مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی شد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه یمن امروز جمعه با انتشار بیانیه‌ای، جنایات عربستان سعودی در یمن را محکوم کرد و آن را عامل قرار گرفتن جامعه جهانی در برابر یک مسئولیت بزرگ دانست.

این وزارتخانه تأکید کرد که ادامه جنایات عربستان سعودی، سطح ناتوانی و همدستی جامعه جهانی و شعار‌های دروغین آنها را آشکار کرده است.

وزارت خارجه یمن در این بیانیه با اشاره به تداوم حملات عربستان سعودی به خاک یمن تصریح کرد: «ادامه تجاوزات رژیم سعودی جنایتکار، نشان‌دهنده آن است که این رژیم تنها زبان زور را می‌فهمد».

یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، دیروز اعلام کرد جنگنده‌های F-۱۵ و تایفون عربستان در ۲۴ ساعت گذشته، ۵۹ حمله هوایی و موشکی به صنعا و ۹ استان دیگر یمن انجام داده‌اند.

به گفته سخنگوی ارتش یمن، این جنگنده‌ها از پایگاه‌های خمیس‌مشیط و طائف برخاسته‌اند؛ او همچنین اعلام کرد با احتساب حملات اخیر، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از آغاز دور جدید تشدید درگیری‌ها به ۱۸۵۷ مورد رسیده است.

برچسب ها: یمن ، عربستان سعودی ، جامعه جهانی
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