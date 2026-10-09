حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان خطاب به دولت این کشور هشدار داد که هرگونه مشارکت در جنگ علیه یمن مغایر با منافع ملی و به ضرر وحدت امت اسلامی است و ما از دولت اسلام‌آباد می‌خواهیم روند میانجی گری را دنبال کند.

جوان آنلاین: علامه سید احمد اقبال رضوی معاون رئیس مجلس وحدت مسلمین به عنوان بزرگترین حزب شیعیان پاکستان امروز طی نشست مطبوعاتی در اسلام‌آباد گفت: ما پایان محاصره یمن و توقف جنگ تحمیلی علیه مردم این کشور را مطالبه می‌کنیم.

به گزارش ایرنا، وی هشدار داد که هرگونه مشارکت نظامی پاکستان در جنگ علیه یمن مغایر با منافع ملی و به ضرر وحدت اسلامی است لذا به دولت پاکستان توصیه می‌کنیم که مسیر میانجی گری را انتخاب کند.

این شخصیت سیاسی با استناد به قطعنامه سال ۲۰۱۵ مجلس پاکستان درباره مخالفت با ورود به جنگ یمن و اتخاذ موضع بی طرفی، گفت: اکنون نیز باید مساله یمن به صورت مسالمت‌آمیز و با مذاکرات حل و فصل شود.

وی تاکید کرد: حق مردم یمن برای تعیین سرنوشت خود برای آنان محفوظ است لذا محاصره این کشور باید پایان یافته و جنگ تحمیلی بر آنان متوقف شود.

معاون رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان افزود: یمنی‌ها حمایت از مردم غزه و مساله فلسطین را علیرغم مشکلات شدید داخلی و محاصره غیرقانونی ادامه داده‌اند لذا نباید از این فداکاری‌ها چشم پوشی کرد.

وی خطاب به دولت پاکستان گفت: بجای اینکه در مناقشه یمن و سعودی، طرف یکی را بگیریم باید به دنبال حل عاقلانه و مسالمت‌آمیز آن باشیم.

علامه اقبال رضوی افزود: پاکستان در داخل با مشکلات اقتصادی و سیاسی مواجه است، تنش‌ها با افغانستان ادامه دارد لذا در این وضعیت نباید کشور را در لبه پرتگاه قرار بدهیم.

به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز با رد گزارش‌ها مبنی بر مشارکت جنگنده‌های این کشور در حملات به یمن، تاکید کرد: توافق مشترک با عربستان و ترکیه ماهیت دفاعی دارد و ما هیچ تهاجمی به خارج از مرز‌ها نخواهیم داشت.

همزمان بسیاری از مفسران سیاسی و کارشناسان روابط خارجی در پاکستان تاکید دارند که بحث مشارکت نظامی با عربستان و ترکیه باید در پارلمان مطرح و روشنگری شود.

آنان می‌گویند که پاکستان نباید خود را در جبهه‌های دیگر در منطقه درگیر کند.

مجلس ملی پاکستان در اردیبهشت ۱۳۹۴ با تصویب قطعنامه‌ای، هرگونه مشارکت دولت در ائتلاف حمله به یمن و مداخله در جنگ‌های خارجی را ممنوع اعلام کرد و بدین ترتیب، پاکستان به درخواست عربستان برای مشارکت در جنگ علیه یمن، پاسخ رد داد.