رافینیا، غایب بزرگی بارسلونا مقابل ختافه و گالاتاسرای

جوان آنلاین:رافینیا که در جریان برتری ۴ بر ۲ اخیر تیم ملی فوتبال برزیل مقابل استرالیا در دیداری دوستانه، دچار مصدومیت عضلانی شد، دو بازی پیش‌روی بارسلونا یعنی بازی با ختافه در لالیگا و جدال با گالاتاسرای در لیگ قهرمانان اروپا را از دست خواهد داد.

هانسی فلیک سرمربی آلمانی بارسلونا با حضور در کنفرانس خبری پیش از بازی خانگی فردا شب (شنبه) شاگردانش مقابل ختافه در هفته هشتم لالیگای اسپانیا، درباره آخرین وضعیت ستاره برزیلی‌اش گفت: تست‌های پزشکی مشخص کردند که رافینیا مشکلی دارد؛ مشکل او البته جدی نیست، اما ایجاب می‌کند که با احتیاط اقدام کنیم.

وی افزود: فصل گذشنه رافینیا دچار چند مصدومیت تکراری از یک ناحیه شد، فکر می‌کنم سه مصدومیت بود، از این‌رو ما باید مراقب او باشیم و از انجام هرگونه ریسک پرهیز کنیم. به همین خاطر، رافینیا نه فردا و نه در بازی با گالاتاسرای در ترکیب نخواهد بود.

رافینیا که از سوی سازمان لالیگای اسپانیا به عنوان بهترین بازیکن ماه دسامبر این رقابت‌ها اعلام شد، این فصل در ۸ بازی که برای کاتالان‌ها به میدان رفته و آمار ۱۴ گل‌زده و ۳ پاس‌گل را از خود برجای گذاشته است.

انتظار می‌رود در غیاب رافینیا، هانسی فلیک از گابریل ژسوس یا آنتونی گوردون در پست مهاجم نوک استفاده کند که به نظر شانس ژسوسِ برزیلی برای بازی در این پست بیشتر است.

بارسلونا که در حال حاضر با ۲۱ امتیاز صدرنشین لالیگا است، از ساعت ۲۰ فردا (شنبه - به وقت تهران) در ورزشگاه نوکمپ به مصاف ختافه خواهد رفت.