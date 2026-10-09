جوان آنلاین: یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، امروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از این پس، پرواز‌های بشردوستانه از و به فرودگاه ریاض (ورودی و خروجی) برای تمامی پرواز‌هایی که مجوز لازم از مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعاء، پایتخت یمن را دریافت کرده باشند، مجاز خواهند بود.

این تصمیم در پی حملات اخیر به فرودگاه ریاض و بسته شدن مجدد آن اتخاذ شده است. پیش‌تر گزارش شده بود که ۹ هواپیما قادر به فرود در این فرودگاه نشدند و ۱۲۴ پرواز نیز لغو شده است.

پیش‌تر نیز شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی از جمله لوفت‌هانزا پرواز‌های خود به ریاض را به حالت تعلیق درآورده بودند.

حملات انتقام جویانه یمن در واکنش به تشدید حملات سعودی به زیر ساخت‌ها و مناطق غیرنظامی در صنعا و دیگر مناطق یمن صورت می‌گیرد.