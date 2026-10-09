جوان آنلاین: مصدومیت یاسر آسانی در دیدار مقابل تراکتور، وضعیت این وینگر آلبانیایی را برای همراهی استقلال در دومین بازی آسیایی آبی‌پوشان در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

به گزارش مهر، آسانی که در نیمه نخست دیدار استقلال مقابل تراکتور دچار مصدومیت شد، از امروز جمعه ۱۷ مهر روند درمانی خود را آغاز کرده و در حال حاضر مراحل فیزیوتراپی را پشت سر می‌گذارد. با این حال، پزشک معالج او هنوز زمان دقیق دوری این بازیکن از میادین را به کادر فنی استقلال اعلام نکرده است.

استقلال شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به مصاف الغرافه قطر می‌رود و امیدوار است وینگر تأثیرگذار خود را برای این مسابقه در اختیار داشته باشد.

با توجه به فاصله زمانی اندک تا این دیدار، حضور آسانی در مصاف با نماینده قطر به روند بهبودی او و نظر نهایی کادر پزشکی بستگی دارد و فعلاً نمی‌توان درباره همراهی این بازیکن با استقلال اظهارنظر قطعی کرد.