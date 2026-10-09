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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

مانور ۳۵ میلیون دلاری روی پرونده اپستین در انتخابات آمریکا

. پرونده جفری اپستین به یکی از محور‌های تبلیغات انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده است.

جوان آنلاین: جفری اپستین هفت سال است که مرده، اما نام او در فصل تبلیغات انتخاباتی امسال همه‌جا به چشم می‌خورد. دموکرات‌ها و گاهی جمهوری‌خواهان از پرونده او برای حمله به رقبای خود یا تبلیغ موقعیت سیاسی‌شان استفاده می‌کنند.

به گزارش تسنیم، تحلیل سی‌ان‌ان نشان می‌دهد نامزد‌های انتخاباتی و گروه‌های بیرونی در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۶۰ آگهی تبلیغاتی متفاوت مرتبط با اپستین منتشر کرده‌اند که بیش از ۳۵ میلیون دلار برای پخش آنها هزینه شده است.

این رقم در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ جهشی چشمگیر محسوب می‌شود؛ در آن انتخابات تنها سه آگهی از این نوع پخش شد که همگی به رقابت‌های محلی در فلوریدا مربوط بودند؛ ایالتی که رسوایی اپستین نخستین بار در آن برملا شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و متحدانش در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۴ با وعده شفافیت بیشتر و افزایش انتظارات درباره انتشار اسناد بیشتر پرونده اپستین به زنده نگه داشتن این موضوع کمک کردند. اما امسال دموکرات‌ها عامل اصلی افزایش تبلیغات در این زمینه هستند و نزدیک به ۹۰ درصد آگهی‌های شناسایی‌شده در این دوره از انتخابات به آنها تعلق دارد.

سی‌ان‌ان نوشته این آگهی‌ها نشان می‌دهند که پرونده اپستین تا چه اندازه ظرفیت اثرگذاری سیاسی دارد؛ آن هم تقریباً یک سال پس از آنکه وزارت دادگستری آمریکا، در پی کشمکش سیاسی شدیدی که عمدتاً دموکرات‌های کنگره هدایت می‌کردند، میلیون‌ها صفحه از اسناد این پرونده را منتشر کرد. 

با وجود آنکه فشار افکار عمومی برای پاسخ‌گویی درباره این پرونده سال‌ها ادامه داشته، موضوع اپستین تا پیش از انتخابات امسال جایگاه برجسته‌ای در رقابت‌های انتخاباتی نداشت.

نظرسنجی‌های بهار امسال نشان می‌دهد اکثریت رأی‌دهندگان هر دو حزب سیاسی آمریکا معتقدند اسناد اپستین نشان می‌دهد افراد بانفوذ به‌ندرت در قبال اقدامات خود پاسخ‌گو می‌شوند. با این حال، هنوز مشخص نیست این موضوع چه تأثیری بر انتخابات میان‌دوره‌ای خواهد گذاشت.

بر اساس داده‌های مؤسسه «اَد ایمپکت»، بیش از ۱۰ میلیون دلار برای تبلیغات مرتبط با اپستین در جورجیا هزینه شده است. بیش از سه‌چهارم این مبلغ مستقیماً از سوی کارزار انتخاباتی جان اوسوف، سناتور دموکرات، تأمین شده است.

اوسوف بار‌ها به رقیب جمهوری‌خواه خود، مایک کالینز، نماینده مجلس نمایندگان، حمله کرده و او را حامی وفادار ترامپ معرفی کرده است که با انتشار اسناد اپستین مخالفت کرده بود.

در یکی از آگهی‌های تبلیغاتی اوسوف در فیس‌بوک، یک مأمور سابق مارشال‌های آمریکا می‌گوید: «مایک کالینز به پنهان نگه داشتن اسناد اپستین رأی داد؛ حتی پس از آنکه می‌دانست دختران ۱۴ ساله مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. او تلاش کرد به ما بگوید این ماجرا یک فریب است.»

پرونده اپستین؛ مرگی در هاله‌ای از ابهام

جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و مجرم جنسی محکوم‌شده، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی آمریکا تبدیل شد؛ پرونده‌ای که اتهام‌های سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی، ارتباط با افراد ثروتمند و بانفوذ و پرسش‌هایی درباره نحوه مرگ او در زندان، همچنان در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد.

اپستین که در سال ۱۹۵۳ متولد شد، در حوزه مالی فعالیت می‌کرد و به‌تدریج ثروت و شبکه گسترده‌ای از ارتباطات در میان چهره‌های بانفوذ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دست آورد. نام او در کنار شماری از افراد سرشناس مطرح شد.

در دهم اوت ۲۰۱۹، اپستین در سلول خود در مرکز اصلاح و بازداشت منهتن در نیویورک بی‌هوش پیدا شد و اندکی بعد مرگ او اعلام شد. 

دفتر پزشکی قانونی نیویورک علت مرگ را خودکشی بر اثر حلق‌آویز شدن اعلام کرد، اما شبکه ارتباطات پیچیده‌ای از اصحاب زر و زور در عالم غرب که او تشکیل داده بود باعث شده که این روایت با تردید‌های جدی از سوی عموم تحلیلگران مواجه شده و از سوی عده زیادی از آنها رد شود. شواهد زیاد حاکی از آن است که او کشته شده است.

برای مثال، گزارش بازرس کل وزارت دادگستری ایالات متحده نشان می‌دهد که دو دوربین مداربسته مقابل سلول اپستین در شب مرگ او از کار افتاده بودند. کارشناسانی که این قتل را بررسی کرده‌اند گفته‌اند این کار نقض عجیب پروتکل‌های امنیتی زندان بوده و احتمالا با دستکاری خارجی صورت گرفته است. 

علاوه بر این، پاتولوژیست مشهور، مایکل بادن که توسط خانواده اپستین استخدام شده بود در گزارش خود تأکید کرد که آسیب‌های گردن اپستین، از جمله شکستگی استخوان هیوئید و غضروف تیروئید بیشتر با خفه کردن همخوانی دارد تا خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن. 

این ناهماهنگی‌ها در کنار نام‌های مشهوری از اصحاب زر و زور که در پرونده اپستین وجود دارد و این روز‌ها عمق ارتباطاتشان با او افشا می‌شود- نام‌هایی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا گرفته تا بیل کلینتون (رئیس‌جمهور اسبق آمریکا) ایهود باراک، (نخست‌وزیر اسبق اسرائیل)، محمد بن‌سلمان (ولیعهد عربستان سعودی)، ایلان ماسک و ... نشان می‌دهند- نشان می‌دهد که پرونده مربوط به اپستین مرموزتر و معمایی‌تر از آن چیزی است که ممکن است به نظر برسد.

برچسب ها: جفری اپستین ، انتخابات ، آمریکا
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