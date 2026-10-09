کد خبر: 1383583
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۶
سیاست » اخبار کلی

اطلاعیه سپاه درباره اصابت به یک کشتی غول پیکر در تنگه هرمز

3 سپاه در اطلاعیه خود اعلام کرد: مسئولیت مستقیم این حوادث و تنش افزایی در حمل و نقل دریایی منطقه بر عهده ارتش متجاوز آمریکاست که با دخالت و فریب مدیریت شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه گذار و پرداخت رشوه‌های کلان، مسبب چنین حوادثی می‌شود و با ادامه این مداخلات، حوادث تلخ روز به روز افزایش خواهد یافت.

جوان آنلاین: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از مورد اصابت قرار گرفتن کشتی غول پیکر حامل گاز ال پی جی خبر داد و تاکید کرد: مسئولیت مستقیم این حوادث و تنش افزایی در حمل و نقل دریایی منطقه بر عهده ارتش متجاوز آمریکاست که با دخالت و فریب مدیریت شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه گذار و پرداخت رشوه‌های کلان، مسبب چنین حوادثی می‌شود و با ادامه این مداخلات، حوادث تلخ روز به روز افزایش خواهد یافت.


متن این اطلاعیه به شرح زیر است:


بسم الله الرّحمن الرّحیم 


ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی؛
۲۲۰ شب حماسه حضور میلیونی و ایستادگی و پایمردی شما در دفاع از حق و عدالت دنیا را به شگفتی واداشته، ملت‌ها را به نقش آفرینی در اصلاح وضعیت جهان فرا می‌خواند و مهمترین پشتوانه الهی و موجب دلگرمی رزمندگان اسلام است.


دریادلان نیروی دریایی سپاه در تحقق فرمانِ فرماندهی معظم کل قوا و خواست عموم مردم ایران مبنی بر اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، اداره تنگه را در اختیار دارند و اجازه حضور ارتش‌های متجاوز را در این منطقه نداده و نخواهند داد و با شیطنت‌های دشمن برای اخلال در این مدیریت با قاطعیت برخورد می‌نمایند.


در اجرای این ماموریت، ساعاتی پیش کشتی غول پیکر حامل گاز ال پی جی به نام اِن‌وی سان‌شاین متعلق به شرکت نات‌ویت که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش گردید و متوقف شد.


نیروی دریایی سپاه اعلام می‌دارد:

۱ - همگان بدانند مسئولیت مستقیم این حوادث و تنش افزایی در حمل و نقل دریایی منطقه بر عهده ارتش متجاوز آمریکاست که با دخالت و فریب مدیریت شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه گذار و پرداخت رشوه‌های کلان، مسبب چنین حوادثی می‌شود و با ادامه این مداخلات، حوادث تلخ روز به روز افزایش خواهد یافت.

۲- شرکت‌هایی که فریب متجاوزان آمریکایی را بخورند، تحریم می‌شوند و اقدامات تنبیهی لازم در مورد کلیه شناور‌های شرکت‌های متخلف اعمال خواهد شد.

۳- من‌بعد برخورد با شناور‌های متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیر مجاز عبور کند در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، تنگه هرمز ، آمریکا
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