کد خبر: 1383580
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۸
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار به دستگاه‌ها نسبت به رگبار باران و رعد و برق در ۶ استان طی دو روز آینده

32 سازمان هواشناسی کشور نسبت به وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و بارش تگرگ در مناطق مستعد ۶ استان هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی رنگ آورده است: رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ شنبه (۱۸ مهر) در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، دامنه و ارتفاعات سمنان و یکشنبه (۱۹ مهر) در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد. 

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، در محور‌های مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا، در هشدار نارنجی رنگ سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، رعد و برق ، رگبار
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