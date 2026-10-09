اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل صنعت نفت؛ علیپور از فهرست اصلی کنار رفت

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به فشردگی رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر تصمیم گرفت در بازی امروز مقابل صنعت نفت به بازیکنانی که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافتند استراحت دهد.

جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷ امروز جمعه از هفته هشتم فصل جاری در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود.

مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس تصمیم گرفت برای شروع مسابقه امروز، ریسک استفاده از بازیکنانی که به تازگی از بند مصدومیت رها شده‌اند را نکرده تا با چند تغییر نسبت به هفته‌های ابتدایی بازیکنانش را انتخاب کند. علیپور هم به دلیل احساس درد در ناحیه زانو از ترکیب اصلی کنار گذاشته شد.

ترکیب پرسپولیس در بازی امروز به شرح زیر است:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، محمدمهدی زارع، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا لطیفی‌فر، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، سرگیف و محمد عمری.