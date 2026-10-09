گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از برگزاری تظاهرات گسترده در استان حسکه در اعتراض به ناامنی و وقوع درگیری با عناصر رژیم جولانی است.

جوان آنلاین: به نقل از شفق نیوز، هزارن تن از مردم سوریه از مناطق مختلف استان حسکه در دومین جمعه پیاپی با برگزاری تظاهرات گسترده خواهان تحقق امنیت در این استان شدند.

مبه گزارش مهر، همچنین شهر رقه و حومه آن شاهد برگزاری تظاهرات‌های مردمی در حمایت از ساکنان حسکه بوده است.

رسانه‌ها گزارش دادند که به سمت تعدادی از شهروندان سوری تیراندازی شده و مانع حرکت آنها به سمت مرکز شهر شده است.

روز گذشته شهر حسکه شاهد درگیری‌ها و تنش‌های امنیتی همزمان با برافراشتن پرچم این کشور در میدان السلام بود. همچنین گزارش شده که عناصر مسلح ناشناس در منطقه اقدام به تیراندازی کرده بودند.

المیادین نیز گزارش داد که یک تظاهرات در محله غویران حسکه برگزار شده است. عناصر امنیتی وابسته به رژیم جولانی نیز برای ممانعت از حرکت معترضان به سمت مناطق شمالی حسکه مستقر شده‌اند. این عناصر بعد از تلاش معترضان برای حرکت به سمت مناطق شمالی به سمت آنها گاز اشک آور شلیک کردند.