ارتش فرانسه از خروج آلمان از پروژه تانک مشترک خبر داد

جوان آنلاین: نشریه فوکوس در مطلبی نوشت: به نظر می‌رسد همکاری‌های دفاعی فرانسه و آلمان بیش از پیش متزلزل شده است.

به گزارش تسنیم، پاریس اعلام کرده که پروژه مشترک تانک جنگی آینده بین آلمان و فرانسه نیز اکنون لغو شده است.

به گفته فابین ماندون، رئیس ستاد کل ارتش فرانسه، آلمان تصمیم گرفته است از پروژه مشترک «تانک جنگی آینده» خارج شود. به گفته وی این امر، سیستم اصلی رزم زمینی (MGCS)، یکی از مهمترین پروژه‌های تسلیحاتی فرانسه و آلمان، را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد. همین چند ماه پیش رسانه‌ها به نقل از برخی مقامات از شکست پروژه مشترک جت جنگنده FCAS بین این دو کشور خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده ماندون در سخنانی در جلسه استماع در مجلس ملی فرانسه گفت: آلمانی‌ها تصمیم گرفته‌اند که این پروژه را ترک کنند. وی البته نمی‌خواست این را به عنوان یک شکست کامل ببیند.

این مقام نظامی فرانسوی در این باره گفت: این یک شکست کامل نیست؛ این یک تصمیم مهم آلمانی است. ارتش‌های فرانسه و آلمان چندین سال است که روی یک تانک اصلی جنگی آینده با هم همکاری می‌کنند.

یک مقام آلمانی از وزارت دفاع از اظهار نظر در مورد اعلامیه ماندون خودداری کرد.

با این همه بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان و کاترین ووترین، همتای فرانسوی‌اش، پایان ماموریت MGCS را تکذیب کرده‌اند. پیستوریوس در بوردو گفت: «تمام نشده است».

پروژه MGCS در سال ۲۰۱۷ توسط فرانسه و آلمان راه‌اندازی شد. این سیستم قرار نبود به عنوان یک تانک واحد عمل کند، بلکه قرار بود به عنوان یک سیستم رزمی زمینی جامع با محوریت یک تانک اصلی میدان نبرد عمل کند.

این تانک برای جایگزینی لکلرک فرانسوی و لئوپارد ۲ آلمانی طراحی شده بود. استقرار آن در ابتدا برای حدود سال ۲۰۴۵ برنامه‌ریزی شده بود.

این پروژه سال‌ها به کندی پیش می‌رفت. اختلاف نظرهایی، به ویژه در مورد تقسیم وظایف بین شرکت‌های فرانسوی و آلمانی، تأمین مالی و مسائل فنی، بروز کرد. وقتی راینمتال در سال ۲۰۱۹ به این پروژه پیوست، تعادل اولیه بین شرکا تغییر کرد و متعاقباً تنش‌ها تشدید شد.

با وجود انصراف آلمان از این پروژه، رهبری ارتش فرانسه هنوز ساخت یک تانک سنگین جنگی جدید را ضروری می‌داند. ماندون در این باره اظهار داشت: قدرت آتش تانک همچنان مطرح است و با این حال، پلتفرم‌های آینده باید با ربات‌ها، هوش مصنوعی و شبکه‌های داده دیجیتال ادغام شوند؛ سیستم‌هایی که بتوانند با سربازان کمتری کار کنند، قابل تصور هستند.

این ژنرال فرانسوی اظهار داشت که آنها باید «به کار بر روی تانک آینده ادامه دهند.»

به گفته وی تانک لکلرک از سال ۲۰۳۸ به تدریج از رده خارج خواهد شد و بنابراین، فرانسه باید مطالعات خود را از اوایل سال ۲۰۲۷ آغاز کند تا جایگزینی به موقع برای آن فراهم شود.

خروج از MGCS تنها چهار ماه پس از پایان یک برنامه بزرگ دیگر بین دو کشور صورت می‌گیرد. سیستم نبرد هوایی FCAS که در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شد، پیش از این شکست خورده بود. فرانسه، آلمان و اسپانیا روی این پروژه کار می‌کردند. قرار بود در این پروژه از دهه ۲۰۴۰ یک جت جنگنده جدید برای جایگزینی رافال و یوروفایتر توسعه داده شود.

اخیراً تردید‌ها در مورد MGCS افزایش یافته بود. آرمین پاپگر، مدیرعامل راین‌متال، در مصاحبه‌ای علناً از احتمال خروج فرانسه از این پروژه صحبت کرد. به گفته پاپگر، پاریس کاهش شدید سهم مالی خود - به کمتر از نیمی از بودجه برنامه‌ریزی‌شده اولیه - را در نظر گرفته بود.