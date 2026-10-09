کد خبر: 1383568
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نیرو‌های مسلح یمن حمله نیرو‌های تحت حمایت عربستان را در جنوب باب المندب خنثی کردند

9 یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور همزمان با نبرد‌ها و پیشروی‌های جاری در استان تعز، حمله نیرو‌های تحت حمایت عربستان از سمت جنوبی باب المندب که از لحج آغاز شده بود را خنثی کردند.

جوان آنلاین: یک منبع نظامی یمن روز جمعه به خبرگزاری «سبأ» گفت که نیرو‌های تحت حمایت عربستان سعودی سعی در حمله به سمت جنوبی باب المندب که از لحج آغاز شده بود را داشتند، اما مورد هدف نیرو‌های مسلح یمن قرار گرفتند.

به گزارش تسنیم، این منبع نظامی یمنی با اشاره به اینکه این حمله با شکست مواجه شد، افزود: این شکست منجر به کشته شدن ده‌ها نفر از نیرو‌های دشمن و انهدام یا از کار افتادن چندین خودرو آنها شد.

این منبع همچنین تصریح کرد که نیرو‌های مسلح یمن، نیرو‌های تحت حمایت عربستان سعودی را از منطقه جبل حبشی در تعز بیرون رانده‌اند.

در این زمینه شبکه المیادین گزارش داد که علاوه بر بیش از ۵ هزار کیلومتر مربع در امتداد ساحل غربی از مخا، باب المندب و ذباب، مناطق تحت کنترل نیرو‌های مسلح یمن اکنون بیش از ۲ هزار کیلومتر مربع افزایش یافته است.

پیشتر رئیس دفتر شبکه المیادین در یمن با اشاره به اینکه خبر‌ها از تسلیم سلاح‌های کل تیپ‌ها به نیرو‌های مسلح یمن حکایت دارد، گزارش داده بود که نیرو‌های مسلح یمن به پیشروی خود در استان تعز ادامه می‌دهند.

به گزارش المیادین، این درگیری‌ها روز یکشنبه، زمانی که نیرو‌های تحت حمایت عربستان از آغاز یک ضدحمله علیه نیرو‌های صنعا برای بازپس‌گیری مناطقی که به تازگی از دست داده‌اند خبر دادند، افزایش یافت.

نیرو‌های مسلح یمن در ماه سپتامبر، کنترل کل سواحل غربی یمن را به دست گرفتند و به تنگه راهبردی باب المندب که برای صادرات نفت حیاتی است، رسیدند.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره کرد و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروز‌های بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، باب المندب
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