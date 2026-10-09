کد خبر: 1383567
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراف ترامپ به خسارات سیاسی جنگ با ایران

6 دونالد ترامپ با عقب‌نشینی از جنگ علیه ایران به خسارات سیاسی جنگ‌افروزی اعتراف کرده است.

جوان آنلاین: تحلیل سی‌ان‌ان از بیانیه جدید دونالد ترامپ نشان می‌دهد اعلام توقف حملات به ایران تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، اعترافی صریح به خسارات سیاسی سنگین جنگ و آسیب شدید به شانس جمهوری‌خواهان در رقابت‌های پیش‌رو است. محور‌های اصلی این گزارش به شرح زیر است:

۱. عقب‌نشینی ترامپ
دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال صراحتاً اعلام کرد که آمریکا تا پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای (۳ نوامبر)، هیچ حمله جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده بن‌بست کاخ سفید و هراس شدید از پیامد‌های انتخاباتی خشم عمومی نسبت به جنگی است که قرار بود چند هفته طول بکشد، اما وارد ماه هشتم شده است.

۲. موفقیت ایران در تحمیل هزینه‌های سیاسی
این گزارش تأکید می‌کند که ایران توانسته با ابزار جنگ نامتقارن بحران انرژی و جهش قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل)، فشار سیاسی بی‌سابقه‌ای را بر نامزد‌های حزب جمهوری‌خواه در ایالت‌های کلیدی مانند آیووا، اوهایو و کارولینای شمالی وارد کند و محاسبات ترامپ را به هم بریزد.

۳. گرفتار شدن ترامپ در دام نبرد طولانی‌مدت
در حالی که ترامپ در مراسم تحلیف خود وعده داده بود شاخص موفقیتش «جنگ‌هایی است که وارد آنها نمی‌شود»، اکنون در نبردی فرسایشی به دام افتاده که نه تنها شعار‌های اولیه او را زیر سوال برده، بلکه میراث سیاسی و آینده حزبی‌اش را با خطر سقوط مواجه کرده است.

۴. هراس از پیروزی دموکرات‌ها
اگر دموکرات‌ها در انتخابات ماه آینده کنترل حداقل یکی از مجلسین کنگره را به دست گیرند، کاخ سفید با نبردی حقوقی و سیاسی بر سر تأمین مالی جنگ رو‌به‌رو خواهد شد؛ چرا که نمایندگان مخالف جدی ادامه درگیری و درصدد مشروط‌سازی بودجه‌های نظامی پنتاگون هستند.

۵. احتمال تشدید فشار‌ها و بی‌اعتمادی به وعده ترامپ
تحلیل‌گران تأکید می‌کنند با توجه به چرخش‌های مداوم ترامپ در تصمیم‌گیری، اطمینانی به پایداری این سخنان وجود ندارد. از سوی دیگر، ناکامی ترامپ در تحمیل عقب‌نشینی به تهران موجب شده تا احتمال پاتک‌ها و حملات متقابل ایران طی سه هفته آینده تا زمان انتخابات همچنان بالا باقی بماند.

۶. جمع‌بندی
عقب‌نشینی علنی ترامپ از تهدیدات خود تا زمان انتخابات، گواهی بر این واقعیت است که راهبرد فشار حداکثری نظامی نه تنها ایران را به زانو درنیاورده، بلکه جنگ خلیج فارس به اصلی‌ترین پاشنه آشیل داخلی و خطری جدی برای حاکمیت جمهوری‌خواهان در واشنگتن تبدیل شده است.

برچسب ها: ترامپ ، خسارت سیاسی ، ایران
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