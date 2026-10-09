دو کشته بر اثر تیراندازی در آلمان

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل، دو کارمند دولت آلمان در جریان بازرسی اسلحه در منطقه نویمارکت ایالت بایرن به ضرب گلوله کشته شدند.

به گزارش تسنیم، پس از تیراندازی مرگبار به دو کارمند دولت در جریان بازرسی سلاح در فالتس علیا، پلیس مظنون را دستگیر کرده است.

سخنگوی پلیس گفت که مظنون ۶۰ ساله بر اثر تیراندازی به شدت مجروح شده است. وی تاکید کرد: «هنوز نمی‌توان در مورد انگیزه این حمله اطلاعاتی ارائه داد.»

طبق یافته‌های اولیه، مظنون بعدازظهر پنجشنبه در یک بازرسی معمولی در برنگائو (منطقه نومارکت در فالتس علیا)، یک کارمند زن ۵۴ ساله و یک کارمند مرد ۴۵ ساله دفتر ناحیه نومارکت را به ضرب گلوله کشته است. قرار بود این دو نفر، از جمله این مسئله را بررسی کنند که آیا این مرد ده سلاح گرم قانونی خود را به درستی نگهداری می‌کند یا خیر.

حدود ساعت ۲ بعد از ظهرپنج شنبه چندین تماس اضطراری از شاهدان عینی توسط پلیس و نیرو‌های امدادی ایالت بایرن دریافت شد. آنها از شنیدن صدای تیراندازی خبر دادند. عملیاتی گسترده آغاز شد که تا پاسی از شب ادامه داشت. یک واحد عملیات ویژه با یک خودروی زرهی و یک بالگرد پلیس نیز در این عملیات مشارکت داشتند.

سخنگوی پلیس توضیح داد: «مظنون شخصا از طریق تلفن با مرکز تماس اضطراری تماس گرفت. در مکالمات بعدی، او اظهار داشت که در آپارتمانش است و سلاح گرم در اختیار دارد.» وی همچنین به تیراندازی اعتراف کرد و اعلام کرد که بدون مقاومت تسلیم نخواهد شد.

پلیس در ابتدا ساختمان را محاصره کرد و یک واحد عملیات ویژه با یک خودروی زرهی و یک هلیکوپتر پلیس و سایر منابع را مستقر کرد. به ساکنان توصیه شد در صورت امکان در خانه‌های خود بمانند.

مظنون پس از این حادثه مرگبار، خود را در داخل خانه محبوس کرد. پلیس با فرد تیرانداز تماس تلفنی برقرار کرد و مدت زیادی تلاش کرد تا او را متقاعد به تسلیم کند. با این حال، این مرد اصرار داشت که بدون مبارزه تسلیم نخواهد شد.

پلیس اعلام کرد که نیرو‌های ویژه پلیس در حین دستگیری به این مرد ۶۰ ساله شلیک کرده و او را به شدت مجروح کردند.

مظنون به تیراندازی، یک مرد ۶۰ ساله آلمانی است که به طور قانونی ده قبضه سلاح گرم در اختیار داشته است. به گفته یواخیم هرمان، وزیر کشور بایرن، او یک شکارچی و تیرانداز ورزشی است.

هر کسی که مایل به داشتن سلاح گرم در آلمان است، باید شرایط سختگیرانه‌ای را رعایت کند. تیراندازان ورزشی، شکارچیان و کلکسیونر‌های سلاح گرم معمولاً مجوز نگهداری سلاح گرم دارند.