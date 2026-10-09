کد خبر: 1383562
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

درگیری معترضان با پلیس در بروکسل هم‌زمان با اعتصاب سراسری کارگران

2 اعتراضات کارگری در بروکسل در آستانه آغاز راهپیمایی سراسری به درگیری با پلیس کشیده شد و نیرو‌های امنیتی برای متفرق کردن افراد از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

جوان آنلاین: به نقل از آسوشیتدپرس، هم‌زمان با اعتصاب و تظاهرات اتحادیه‌های کارگری بلژیک علیه برنامه‌های بودجه‌ای و سیاست‌های ریاضتی دولت، درگیری‌هایی در نزدیکی ایستگاه مرکزی بروکسل رخ داد.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش رسانه بلژیکی وی‌آرتی نیرو‌های امنیتی با یورش و شلیک گاز اشک‌آور به اعتراضات واکنش نشان دادند. هنوز آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان یا مجروحان اعلام نشده بود.

اتحادیه‌های کارگری به کاهش احتمالی هزینه‌های عمومی، افزایش هزینه‌های زندگی و فشار اقتصادی بر خانوار‌ها اعتراض دارند. راهپیمایی اصلی اتحادیه سوسیالیستی کارگران قرار بود از نزدیکی ایستگاه مرکزی بروکسل به سمت ایستگاه بروکسل-میدی حرکت کند.

اعتراضات همچنین موجب اختلال گسترده در حمل‌ونقل عمومی شد و فرودگاه بروکسل از لغو حدود ۱۴۰ پرواز خبر داد.

برچسب ها: بروکسل ، تظاهرات ، اعتصابات
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