جوان آنلاین: پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن از ۲۶ مهر آغاز می‌شود و تا ۲ آبان ادامه خواهد داشت.

امروز جمعه ۱۷ مهر اولین گروه از کاروان ایران در ۵ رشته ورزشی پارادوومیدانی، پاراتیراندازی با کمان، پاراشنا، فوتبال نابینایان و گلبال از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) سفر خود را برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی_ناگویا آغاز کردند.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد شرکت خواهند کرد.

این کاروان «آنا جهانگرد» دانش آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد، به عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان، این قربانیان مظلوم جنگ، را به دنیا مخابره کند.

پرچمداری کاروان را روح‌الله رستمی، ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری ایران، در مراسم افتتاحیه و سمیه رحیمی، ملی‌پوش پاراتیراندازی با کمان در مراسم اختتامیه برعهده خواهند داشت.