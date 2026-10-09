نتایج نهایی پنجاه و سومین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی بالینی ابتدای هفته پیش‌رو و نتایج آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی و پایان دوره داروسازی میانه هفته پیش‌رو اعلام خواهند شد.

جوان آنلاین: پنجاه و سومین آزمون دستیار تخصصی پزشکی بالینی با ثبت‌نام ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب در ۳۲ شهر کشور در روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد و داوطلبان برای ورود به یکی از مهم‌ترین مقاطع آموزش تخصصی علوم پزشکی کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

به گزارش ایسنا، آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی و پایان دوره داروسازی روز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد و در مجموع ۱۷هزار و ۵۲۰ داوطلب برای شرکت در این آزمون‌ها ثبت‌نام کردند.

بر این اساس، نتایج نهایی پنجاه و سومین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی بالینی ابتدای هفته پیش‌رو و نتایج آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی و پایان دوره داروسازی میانه هفته پیش‌رو اعلام خواهند شد.