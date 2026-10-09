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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

چین و عربستان هم آمدند؛ ۹۸ کشور در رقابت بهترین فیلم بین‌المللی اسکار

5 در وقت اضافه چین، عربستان، رواندا و نیجریه هم وارد رقابت اسکار ۲۰۲۷ شدند.

جوان آنلاین: با ورود چند کشور دیگر به رقابت اسکار، شمار شرکت کنندگان در اسکار نود و نهم به ۹۸ کشور رسید.

کشور‌های جدید عبارتند از:

چین: «روزی روزگاری در خاورمیانه» ساخته ون مویه

این فیلم که به زبان ماندارین، عربی و انگلیسی ساخته شده و بیش از ۲ میلیارد ین چین (۳۴۰ میلیون دلار) در گیشه فروش کرده‌است، یک فیلم کمدی-درام چینی محصول سال ۲۰۲۶ به نویسندگی و کارگردانی ون مویه و با بازی شن تنگ و جیانگ کیمینگ است. این فیلم ضد جنگ داستان شو فو، سرآشپز نیکوکار یک رستوران چینی در شهر خیالی باهاتا در خاورمیانه را روایت می‌کند. هنگامی که جنگی با آمریکا آغاز می‌شود، او رستوران خود را به پناهگاهی برای گروهی از یتیمان گرفتار در شهر تبدیل می‌کند، اما خود در میان آتش جنگ گرفتار می‌شود.

با وجود اینکه جنگ به تصویر کشیده شده در فیلم به شدت به عنوان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ تلقی می‌شود، اما فیلم هرگز به کشوری که در آن اتفاق می‌افتد اشاره نمی‌کند و تلاشش تکیه بر مضامین انسانی جاودانه و جهانی است.

رواندا: «بن ایمانا» ساخته ماری کلمنتین دوزابژامبو

این فیلم درام محصول سال ۲۰۲۶ به کارگردانی ماری کلمنتین دوزابجامبو است که فیلمنامه را وی با همکاری دلفین آگوت نوشته و فیلم محصول مشترک رواندا، گابن، فرانسه، نروژ و ساحل عاج است. این درام زندگی یک بازمانده نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ علیه تونسی‌ها را در پس‌زمینه‌ای از آشتی در اواخر سال ۲۰۱۲ تصویر می‌کند.

این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در بخش «نوعی نگاه» جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ تجربه کرد و جایزه دوربین طلایی را برد.

عربستان سعودی: «مسئله زندگی و مرگ» ساخته انس باطهف

این فیلم کمدی رمانتیک که محصول سال ۲۰۲۵ است، در جشنواره بین‌المللی فیلم دریای سرخ همان سال به نمایش درآمد.

دلاین، فیلم «مسئله زندگی و مرگ» را «یکی از عجیب‌ترین کمدی‌های عاشقانه محلی که از عربستان سعودی از زمان لغو ممنوعیت ۳۵ ساله سینما در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است» نامید.

نیجریه: «آجای عزیز» ساخته دامیلولا اوریموگونجه

فیلم «آجای عزیز» به نویسندگی و کارگردانی اوریموگونیه، محصول مشترک نیجریه و آلمان است که داستانش در دهه ۱۹۹۰ در جنوب غربی نیجریه اتفاق می‌افتد. این درام خانوادگی، ۲ خواهر جدا از هم را دنبال می‌کند که مجبور به زندگی مشترک و مراقبت از مادر فلج خود شده‌اند.

این فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ۲۰۲۶ حضور داشت و قرار است ۳۰ اکتبر در جشنواره فیلم آفریقا در لندن به نمایش درآید.

هرچند تاکنون ۹۸ کشور نمایندگان خود را به اسکار معرفی کرده‌اند، اما این امر به منزله نامزدی اسکار نیست و آکادمی از این میان و پیش از رأی‌گیری و تعیین فهرست کوتاه، ۱۵ فیلم را برای رقابت اسکار برمی‌گزیند تا از آن میان ۵ نامزد اسکار انتخاب شوند.

برچسب ها: چین ، عربستان ، اسکار
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