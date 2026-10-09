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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

مخالفت نامزد دموکرات‌ها در میشیگان با جنگ ایران و حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل

3 عبدل السید، نامزد حزب دموکرات در رقابت‌های انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ایالت میشیگان با بیان این که رژیم صهیونیستی آمریکا را به جنگی علیه ایران سوق داد که اکنون جامعه آمریکا با پیامد‌های آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تلویحا با حمایت نظامی واشنگتن از اسرائیل مخالفت کرد.

جوان آنلاین: عبدل السید، نامزد حزب دموکرایت برای رقابت‌های انتخاباتی سنا در ایالت میشیگان، شامگاه گذشته در اولین مناظره انتخاباتی در برابر رقیبش، مایک راجرز از حزب جمهوری‌خواه، در پاسخ به این سوال که او با کمک مالی نظامی مستقیم آمریکا به رژیم صهیونیستی مخالفت کرده است، اما اگر این رژیم از سوی ایران یا یک کشوری دیگر مورد حمله قرار گیرد، آیا رای به ارائه سلاح‌های دفاعی لازم برای آنچه «محافظت از مردم اسرائیل» خوانده شده را خواهد داد، تلویحا گفت: «من کاملا شفاف گفته‌ام که می‌خواهم دلار‌های مالیات‌دهندگان ما اینجا خرج شود، مدارس اینجا را تامین کند و منظور من از «این‌جا» میشیگان است، نه فلوریدا.»

به گزارش ایسنا، او افزود: «می‌خواهم مطمئن شوم که این‌جا مدارس خوب و خدمات درمانی خوب داریم. می‌خواهم مطمئن شوم که داریم از مردم این‌جا مراقبت می‌کنیم. این اولویت من است.»

السید با اشاره به نقش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ انتخابی و غیرقانونی دونالد ترامپ علیه ایران بیان کرد: «شما یک سوال فرضی درباره حمله ایران پرسیدید، اما بیایید درباره آن‌چه اینجا اتفاق افتاد صادق باشیم. اسرائیل ما را به سمت جنگ با ایران سوق داد و البته همکار من (مایک راجرز) که فکر می‌کند برای هر چیزی جنگی وجود دارد، بلافاصله با آن همراه شد و الان اینجاییم.»

این نامزد دموکرات بیان کرد: «اسرائیل اهداف جنگی مشخصی داشت؛ می‌خواستند ما با آنها (ایران) وارد جنگ شویم و اهداف جنگی‌شان چه بود؟ الحاق جنوب لبنان؟ از خودتان بپرسید، آیا به خاطر آن جنگ، امن‌تر شده‌ایم؟»

السید با مقایسه اهداف خود و راجرز گفت: «او خواهان حمایت بی‌قید و شرط از یک دولت خارجی است. من خواهان حمایت بی‌قید و شرط از کودکان در مدارس‌مان، حمایت بی‌قید و شرط از خدمات درمانی، مراقبت از کودکان هستم-چیز‌هایی که او رای به قطع بودجه‌شان می‌دهد.»

او تاکید کرد: «من نمی‌خواهم دلار‌های مالیاتی ما برای کشور‌های دیگر سلاح بخرد. نمی‌دانم درک چه چیزی در این باره این قدر دشوار است.»

اظهارات السید در پی این مطرح شده است که افزایش قیمت سوخت و هزینه خانوار در آمریکا بر اثر پیامد‌های ناشی از جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران، به موضوعی چالش‌برانگیز در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برای حزب جمهوری‌خواه تبدیل شده است.

دموکرات‌ها از این نقطه ضعف برای جلب حمایت بیشتر رای‌دهندگان استفاده کرده‌اند.

ترامپ با وعده پایان یافتن سریع جنگ ایران و سقوط قیمت انرژی در پی آن، همچنین وعده پرداخت ۵ هزار دلار به هر بزرگسال آمریکایی که از جمهوری‌خواهان حمایت کند، سعی در کنترل قیمت‌ها و جلب حمایت از حزب خود دارد، اما طبق نظرسنجی‌های رسانه‌ها و موسسات آماری، محبوبیت او و حزبش در نزد رای‌دهندگان کاهش یافته است.

موضوع تجاوز آمریکا به ایران و طولانی شدن این جنگ و بحران بسته ماندن تنگه هرمز به یکی از اصلی‌ترین موضوعات انتخابات میاندوره‌ای آمریکا تبدیل شده است.

برچسب ها: حزب دموکرات ، انتخابات میان‌دوره‌ای ، آمریکا
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