سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با رد گزارش‌ها مبنی بر مشارکت جنگنده‌های این کشور در حملات به یمن، تاکید کرد: توافق مشترک با عربستان و ترکیه ماهیت دفاعی دارد و ما هیچ تهاجمی به خارج از مرز‌ها نخواهیم داشت.

جوان آنلاین: سجاد حیدر امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد اظهار داشت: تحولات مرتبط با عربستان نگران کننده است و ما به تعهدات دفاعی خود با این کشور پایبند هستیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ماهیت پیمان مشترک پاکستان با عربستان و ترکیه دفاعی است و هرگز به معنای تهاجم به خارج از مرز‌ها نیست.

سجاد حیدر گفت که پاکستان از سال ۱۹۸۲ میلادی حضور فنی، نظامی و مستشاری در عربستان دارد که میزان آن بعد از امضای پیمان راهبردی مشترک دفاعی با عربستان و توافق‌نامه دفاعی با عربستان و ترکیه افزایش یافته است.

وی در واکنش به گزارش نیویورک تایمز مبنی بر بکارگیری جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان در حملات به یمن گفت که این ادعا‌ها چیزی جز گمانه‌زنی‌های نادرست نیست و وزارت اطلاع رسانی پاکستان نیز پیش‌تر این ادعا را رد کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره تبادل پیام بین ایران و ایالات متحده و دیدگاه اسلام‌آباد درخصوص وضعیت فعلی روند میانجیگری گفت: مطلع هستیم که اکنون ایران و آمریکا در حال تبادل پیام هستند و حتی برخی از موارد مبادله مطابق با محتویات تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.

وی افزود: دیپلماسی و تعامل تنها مسیر برای صلح است و پاکستان همچنان مشتاق است تا برای دستیابی به این هدف به نقش آفرینی خود ادامه دهد.