کشته شدن داور ۷۵ ساله کشتی نمایشی در رینگ

جوان آنلاین: جراردو جرمان پینِدا، داور باسابقه کشتی نمایشی مکزیک که با لقب «اِل بوهو» شناخته می‌شد، در جریان یک مسابقه در ایالت هیدالگو جان خود را از دست داد. این اتفاق سه‌شنبه‌شب، ۶ اکتبر، در مبارزه میان «هیخو دِ فیشمن» و «ماسکارا ساگرادا اِن‌جی» رخ داد.

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش‌های اولیه، پینِدا پس از اجرای حرکتی خطرناک موسوم به «مارتینته» یا «پایل‌درایور» روی او، روی تشک بی‌حرکت ماند. این حرکت به دلیل خطر بالای آسیب‌های شدید گردن و ستون فقرات در کشتی نمایشی ممنوع شده است. با مشاهده وضعیت داور، دو کشتی‌گیر مسابقه را متوقف کردند و نیرو‌های امدادی به محل فراخوانده شدند، اما مرگ او در محل تأیید شد.

هیخو دِ فیشمن پس از این اتفاق بازداشت شد و پرونده او در ارتباط با اتهام قتل غیرعمد تحت بررسی قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی است که مقام‌های قضایی باید درباره طرح رسمی اتهام یا آزادی او تصمیم بگیرند.

استفانی اِرِدیا، یکی از تماشاگران حاضر در سالن، مدعی شد این کشتی‌گیر پس از شکست در مسابقه با پینِدا مشاجره کرده بود. او گفت: «همه ما فکر می‌کردیم این بخشی از نمایش است، چون چنین اتفاقی خیلی رایج رخ می‌دهد.»

وب‌سایت مکزیکی لوکابلاگ نیز گزارش داد پینِدا چند دقیقه روی تشک بی‌حرکت مانده بود و حاضران تصور می‌کردند او در حال اجرای نقش خود است. در برخی گزارش‌ها همچنین به نبود آمبولانس و کادر پزشکی در محل اشاره شده است؛ امکاناتی که طبق مقررات باید در چنین برنامه‌هایی حضور داشته باشند.

شرکت برگزارکننده، «اِل پاترون»، در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف عمیق از مرگ داور اعلام کرد برای هیخو دِ فیشمن حمایت حقوقی فراهم کرده و با خانواده پینِدا و نمایندگان قانونی او در تماس است. این شرکت با اشاره به ادامه روند قضایی، از رسانه‌ها و هواداران خواست از انتشار شایعات و اطلاعات تأییدنشده خودداری کنند.

پینِدا نزدیک به سه دهه به‌عنوان داور در مسابقات کشتی نمایشی ایالت هیدالگو فعالیت داشت. او پیش از آن نیز ۱۵ سال کشتی‌گیر بود و با نام هنری «اِل بوهو نگرو دوم» به رقابت می‌پرداخت.